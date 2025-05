Roraima participa do Festival de Turismo para divulgar roteiros locais

Com o objetivo de promover suas riquezas naturais e culturais para o Brasil e o mundo, o Estado de Roraima participou do Festival de Turismo do Amazonas, realizado nos dias 16 e 17 de maio, no Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus. Durante o evento, foram apresentados os principais atrativos turísticos das três regiões do estado, com destaque para o novo material promocional voltado à valorização do turismo regional.

Os visitantes puderam conhecer as belezas da região Extremo Norte, que abriga destinos como o Monte Roraima, as cachoeiras do Tepequém e comunidades que operam o etnoturismo, como Raposa, Boca da Mata e Kauwê.

Na região Roraima, que compreende a Savana Amazônica, os destaques são as trilhas, cachoeiras, piscinas naturais e o turismo urbano em Boa Vista, com atrações como o Parque do Rio Branco, a Igreja Matriz, a Orla Taumanan, além da culinária regional com pratos típicos como paçoca com banana, damorida e tambaqui na brasa. O Lago do Robertinho e o EcoPark também são muito procurados pelos turistas em busca das águas quentes dos lagos naturais.

O interior também oferece experiências voltadas ao ecoturismo. Em Mucajaí, destacam-se as cachoeiras do Evandro, Davi e Excalibur. Em Iracema, a Cachoeira do Leonardo, com uma queda d’água de 10 metros, é uma das principais atrações. No município de Cantá, a trilha da Serra Grande leva a belas quedas d’água, sendo a Cachoeira Véu de Noiva a mais visitada, situada a 900 metros de altitude.

Já no sul do estado, a Região Turística Águas e Florestas da Linha do Equador concentra o que há de mais exuberante na Bacia do Rio Branco. Suas densas florestas e rios caudalosos, como o Branco, Água Boa do Univini e Catrimani, atraem praticantes da pesca esportiva em busca do tucunaré, peixe símbolo da região. Em Caroebe, o lago da Usina Hidrelétrica de Jatapu será palco, em setembro, da segunda edição do Festival de Pesca do Tucunaré.

Feirão do Turismo

Além da participação no festival em Manaus, Roraima também se prepara para a próxima edição do Feirão do Turismo, que este ano será realizado de forma integrada ao Salão Nacional do Turismo. A novidade promete ampliar as oportunidades de negócios e visibilidade dos atrativos do estado, conforme explica o diretor do Departamento de Turismo da Secult (Detur), Bruno Muniz.

“Os nossos empresários estão animados, estão ansiosos por essa ocasião. Além de comercializarem na área do Feirão do Turismo, nós também vamos estar recebendo os nossos empresários de todo o trade turístico no espaço destinado ao Estado de Roraima durante o Salão do Turismo. Será mais um espaço e uma grande oportunidade para a divulgação do produto turístico que Roraima hoje vem apresentando para todo o país e para o mundo”, afirmou Muniz.

