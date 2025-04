ICV realiza roda de conversa sobre vínculo mãe-bebê com mulheres acolhidas na Casa Mãe Bebê

O Instituto Cândida Vargas realizou, na tarde desta terça-feira (1), mais uma roda de conversa voltada para as mães acolhidas na Casa Mãe Bebê, cujos filhos estão internados nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN). A atividade foi promovida pela equipe de Psicologia, em parceria com a coordenação da Casa Mãe Bebê, e teve como tema ‘Interação mãe-bebê e construção de vínculos’.

A proposta é proporcionar um ambiente acolhedor, onde as mães possam expressar seus sentimentos, trocar experiências e fortalecer seus vínculos com os bebês.

De acordo com a coordenadora de Psicologia do Instituto Cândida Vargas, Poliana Dantas, a ação desta semana abordou de forma sensível a importância da criação de vínculos afetivos mesmo diante da separação física temporária entre mães e filhos. “Falamos sobre como esse vínculo está sendo construído dentro da UTI. As mães compartilharam seus medos, ansiedades e também sentimentos de fé, amor e força. Foi um momento de grande emoção e acolhimento”, destacou.

Uma das participantes da roda de conversa foi Jamilly da Silva Chacon, que está acolhida na Casa Mãe Bebê há cerca de um mês, enquanto seu filho segue internado na UTI Neonatal. Natural de Sapé, ela destacou a importância do instante vivido nesta terça-feira. “O momento foi muito bom pra mim, foi um tempo de conversa e distração. Para nós, que estamos passando por um momento tão delicado, esse tipo de atividade faz toda a diferença. Sou grata pelo dia de hoje e espero que possamos ter mais encontros como esse”, comentou.

Durante a atividade, foi realizada uma dinâmica simbólica com uma flor de papel. Em cada pétala, as mães registraram os sentimentos despertados pela experiência do vínculo com seus filhos, como amor, fé, força, medo, perda e ansiedade. A proposta incentivou a reflexão coletiva e a construção de um espaço seguro para o acolhimento mútuo entre as participantes.

O encontro acontece todas as terças-feiras, às 13h30, oferecendo um espaço de escuta e apoio emocional para essas mulheres, que vivenciam um momento delicado enquanto acompanham o tratamento de seus filhos nas unidades neonatais.