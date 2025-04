Novo Banco de Alimentos de Nova Iguaçu aumenta arrecadação e doação às instituições e famílias beneficiadas

Primeiro equipamento do Estado do Rio de Janeiro a aderir à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, o Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu tem sido fundamental no combate à fome na cidade. Reativado em 2018 após três anos de portas fechadas, o Centro de Captação e Distribuição de Alimentos do Município mais que dobrou a quantidade de alimentos arrecadados desde que mudou de endereço, há seis meses.

Após seis anos de funcionamento na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), o equipamento ganhou um novo endereço, sendo levado para um espaço mais amplo no bairro Jardim Iguaçu, no dia 30 de setembro de 2024. Seis meses depois, os números apontam os benefícios da mudança.

Desde outubro do ano passado a março deste ano, o Banco de Alimentos Laranjais de Nova Iguaçu investiu cerca de R$ 737.650,00 na aquisição de 163 toneladas de alimentos a serem distribuídos às instituições cadastradas e famílias que integram o PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social). Estes números, comparados ao mesmo período entre 2023 e 2024, quando foram gastos R$ 295 mil na compra de 62 toneladas de produtos do gênero alimentício, representam um aumento de 150% em investimentos e 162,9% em alimentos adquiridos.

Funcionária do Banco de Alimentos desde 2012 e hoje superintendente de Segurança Alimentar e Nutricional e responsável técnica do Banco de Alimentos de Nova Iguaçu, Aline Martins recorda do período em que o equipamento não tinha condições de funcionamento e precisou ser fechado, em 2015, deixando muitas pessoas sem as doações até que fosse reativado em 2018. Agora, com o banco reestruturado e, principalmente, com uma câmara frigorífica, é possível receber e armazenar alimentos que antes não havia condições.

“Isso significa uma doação com muito mais qualidade e menos desperdício. Para quem recebe, não é só comida, é dignidade, é saúde, é um pouco mais de tranquilidade na mesa. Para os agricultores familiares, que fornecem os alimentos, é um incentivo para produzir cada vez mais e melhor. E para nós, que trabalhamos aqui, é a certeza de que estamos cumprindo nosso papel de garantir o direito humano à alimentação adequada”, se emociona Aline Martins.

O novo Banco de Alimentos também permitiu credenciar novos produtores, que eram 270 antes da mudança de endereço e agora são 365, e também aumentou o número de instituições cadastradas, que passou de 40 para 52. Com isso, cada vez mais iguaçuanos têm a garantia de refeições de qualidade à mesa.

Uma das instituições beneficiadas com o recebimento de doações é o Lar Fabiano de Cristo – Casa de Francisco de Assis, situada no bairro Vila Guimarães. Credenciado junto ao Banco de Alimentos desde agosto de 2023, o local atende 290 crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que vivem em situação vulnerável e insegurança alimentar.

“Para nós, é importante recebermos estas doações do Banco de Alimentos para que possamos proporcionar uma maior qualidade de saúde e vida às pessoas atendidas pela casa, promovendo a sustentabilidade alimentar e nutricional e a garantia de direitos”, disse Jeniffer Campos Pereira Felix, assistente social do Lar Fabiano de Cristo.

Os alimentos comprados junto aos produtores são armazenados e depois distribuídos às instituições cadastradas e também compõem as cestas verdes, programa que atende ao PIPAS e consiste no envio de cestas com vegetais, legumes e verduras para famílias com crianças de 0 a 6 anos. Todo o processo é vital para a segurança alimentar da população.