Caps AD III realiza ação de sensibilização sobre uso abusivo de álcool e outras drogas

Em meio ao clima de festa e tradição do São João no Parque Anauá 2025, o Governo de Roraima tem promovido ações de orientação voltadas à saúde mental e à prevenção do uso abusivo de substâncias psicoativas.

A equipe do Caps AD III (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), da Sesau (Secretaria de Saúde), tem atuado no evento com ações educativas, distribuindo material informativo e dialogando com o público sobre os riscos do consumo excessivo de álcool e outras drogas. O objetivo é promover a conscientização, sem julgamentos, e reforçar o acesso aos serviços psicossociais da rede estadual.

“Nosso trabalho aqui não é de controle, mas de cuidado. Queremos conscientizar a população de forma respeitosa e ampliar o acesso à informação. É possível aproveitar o São João com alegria, mas sem excessos que possam comprometer a saúde ou a segurança”, afirmou a diretora do Caps AD III, Doriane Santos.

Além das orientações, a equipe também divulga os locais de atendimento especializados disponíveis no Estado para quem precisa de ajuda. A iniciativa busca contribuir para a construção de uma cultura de prevenção e cuidado coletivo, mesmo em contextos de lazer.

Doriane também reforçou que o uso abusivo de álcool é considerado um problema de saúde pública e precisa ser tratado com acolhimento e acompanhamento profissional.

“O consumo em excesso pode ter consequências graves. Mas existe tratamento, e nós estamos aqui para mostrar caminhos e oferecer apoio”, completou.

As ações seguem durante os dias de programação do São João no Parque Anauá, reforçando o compromisso do Governo de Roraima com a saúde integral da população.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. No primeiro e segundo dias, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro animaram o público. O arraial segue com Thullio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

O post Caps AD III realiza ação de sensibilização sobre uso abusivo de álcool e outras drogas apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.