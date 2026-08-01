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AVISO DE PAUTA: Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis

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O Governo de Santa Catarina realiza, nesta segunda-feira, 27, a entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A unidade passou por uma remodelação completa, incluindo melhorias estruturais, novos equipamentos e readequação do espaço assistencial.

Na ocasião, também serão apresentadas outras melhorias recentes realizadas no hospital, como a nova fachada e reformas internas.

Serviço
O quê: Entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2
Quando: Segunda-feira, 27, às 10h
Onde: Hospital Infantil Joana de Gusmão – R. Rui Barbosa, 152 – Agronômica, Florianópolis

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