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SONORA – Rede de Educação para o Trânsito leva ações de conscientização para estudantes

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A Rede de Educação para o Trânsito de Santa Catarina leva diversas atividades de conscientização no trânsito para estudantes do Ensino Fundamental e Médio.

As ações envolvem palestras, atividades práticas interativas e educativas e também formação dos professores.

Nesta semana, as atividades estão sendo desenvolvidas em Pomerode até a próxima sexta, 27.

O cronograma inclui ações como a Carreta Cinema da PRF e atividades na Pista da PMRv.

A diretora de Educação para o Trânsito, Leila de Oliveira Souza, explica como surgiu a ideia da iniciativa e fala das atividades desenvolvidas durante a ação:

SONORA

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