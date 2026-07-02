Governo de Roraima autoriza obras de duas vicinais no Sul do Estado

O Governo de Roraima assinou, nesta terça-feira, 24, as ordens de serviço para o início das obras de recuperação e pavimentação das vicinais 26, em São Luiz do Anauá, e 29, em São João da Baliza. As intervenções vão beneficiar diretamente produtores rurais e moradores da região Sul do Estado.

Para a vicinal 26, o investimento ultrapassa R$ 55 milhões, com recursos do Tesouro Estadual. Já a vicinal 29 contará com mais de R$ 41 milhões, provenientes de emenda parlamentar e contrapartida do Governo do Estado.

O governador Antonio Denarium destacou a importância dos investimentos em infraestrutura rural para o desenvolvimento do estado.

“No nosso governo nós já estamos completando 500 quilômetros de estradas asfaltadas, em todos os municípios temos investimentos em estradas e pontes. Nós temos hoje uma trafegabilidade muito melhor no nosso Estado”, afirmou o governador.

Mais acesso e trafegabilidade

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Emerson de Paula, as obras já iniciaram a fase de mobilização e devem ser concluídas em até 18 meses.

“As duas obras já estão em andamento, com equipes em mobilização. A previsão é que, dentro desse prazo, possamos entregar essas vicinais totalmente recuperadas e com melhores condições de trafegabilidade para a população”, explicou.

Emerson frisou ainda que a recuperação e manutenção das vicinais fazem parte das ações do Governo estadual.

“Cada vicinal aberta ou recuperada pelo Estado fortalece a infraestrutura, o desenvolvimento econômico e valoriza os municípios roraimenses. Por isso que esse trabalho é contínuo, e o papel do governador Antonio Denarium como incentivador ao longo das últimas duas gestões do Governo de Roraima foi muito importante para esse resultado”, finalizou.

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