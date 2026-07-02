Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima autoriza obras de duas vicinais no Sul do Estado

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Governo de Roraima autoriza obras de duas vicinais no Sul do Estado

O Governo de Roraima assinou, nesta terça-feira, 24, as ordens de serviço para o início das obras de recuperação e pavimentação das vicinais 26, em São Luiz do Anauá, e 29, em São João da Baliza. As intervenções vão beneficiar diretamente produtores rurais e moradores da região Sul do Estado.

Para a vicinal 26, o investimento ultrapassa R$ 55 milhões, com recursos do Tesouro Estadual. Já a vicinal 29 contará com mais de R$ 41 milhões, provenientes de emenda parlamentar e contrapartida do Governo do Estado.

O governador Antonio Denarium destacou a importância dos investimentos em infraestrutura rural para o desenvolvimento do estado.

“No nosso governo nós já estamos completando 500 quilômetros de estradas asfaltadas, em todos os municípios temos investimentos em estradas e pontes. Nós temos hoje uma trafegabilidade muito melhor no nosso Estado”, afirmou o governador.

Mais acesso e trafegabilidade

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Emerson de Paula, as obras já iniciaram a fase de mobilização e devem ser concluídas em até 18 meses.

“As duas obras já estão em andamento, com equipes em mobilização. A previsão é que, dentro desse prazo, possamos entregar essas vicinais totalmente recuperadas e com melhores condições de trafegabilidade para a população”, explicou.

Emerson frisou ainda que a recuperação e manutenção das vicinais fazem parte das ações do Governo estadual.

“Cada vicinal aberta ou recuperada pelo Estado fortalece a infraestrutura, o desenvolvimento econômico e valoriza os municípios roraimenses. Por isso que esse trabalho é contínuo, e o papel do governador Antonio Denarium como incentivador ao longo das últimas duas gestões do Governo de Roraima foi muito importante para esse resultado”, finalizou.

O post Governo de Roraima autoriza obras de duas vicinais no Sul do Estado apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima inicia distribuição de 150 toneladas de peixe para famílias roraimenses

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima iniciou nesta quinta-feira, 10, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), a distribuição de 150 toneladas de peixe do tipo tambaqui para cerca de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade social nos 15 municípios do estado. A ação, tradicional no período da Semana Santa, busca garantir segurança […]
Boa Vista e Roraima Notícias

A Secretaria de Gestão Estratégica e Administração informa que, a partir desta quinta-feira, 5 de março de 2026

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Secretaria de Gestão Estratégica e Administração informa que, a partir desta quinta-feira, 5 de março de 2026, todas as unidades administrativas da pasta passam a funcionar integralmente no novo endereço institucional, localizado na região central de Boa Vista. A mudança ocorre após a inauguração da nova sede da Segad, realizada pelo Governo de Roraima […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Setrabes abre inscrições para mutirão que conecta jovens ao primeiro emprego

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) realizará, no dia 31 de março, a terceira edição do Mutirão Sem Currículo – Arena de Oportunidades, em parceria com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). As inscrições podem ser feitas nesta quinta, 12, e sexta-feira, 13, na Casa do Trabalhador Sine, localizada na rua Pavão, […]