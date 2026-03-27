ENTRETENIMENTO

AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N.10/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

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Por MRNews

Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa pessoa jurídica, por meio de profissional habilitado na área de Agronomia, para a realização de estudos técnicos e emissão de Laudo Agronômico de determinação do Valor da Terra Nua (VTN) referente ao exercício de 2026, em conformidade com as alíneas I, II, III, IV, V e VII do art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.877/2019, para o Município de Bonito – MS.

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2026

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 27/2026

FAVORECIDO: VIDANEIS CANDIDO DA SILVA

CNPJ nº 36.068.357/0001-59

VALOR: R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais).

AUTORIZAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 09/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

Índice de alfabetização cresce e garante Selo Ouro pela 2ª vez à Capital – CGNotícias

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 24 de março de 2026

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.

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