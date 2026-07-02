Cícero Lucena entrega novo Polo de Costura do Alto do Mateus, inicia cursos profissionais e projeta formação de mão de obra para o mercado de trabalho

O prefeito Cícero Lucena entregou, nesta quarta-feira (25), o novo Polo de Costura do Alto do Mateus, inaugurando, também, um curso de corte e costura – moda praia, para dar oportunidade de qualificação para mulheres entrarem no mercado de trabalho. O equipamento, além de uma reestruturação completa no prédio, ganhou 20 novas máquinas e vai ampliar as oportunidades para os moradores da região.

Durante a solenidade, o prefeito lembrou de uma parceria com a Associação Paraibana dos Atacadistas do Vestuário (Apavest) para a formação de mão de obra para preenchimento de postos de trabalho no polo têxtil que está sendo construído no bairro de Mangabeira.

“Este local acolherá turmas de 80 alunos, que encontrarão aqui a oportunidade de construir seus meios de subsistência, assegurando a segurança familiar através do trabalho e vislumbrando um futuro melhor. Numa colaboração das secretarias municipais, poderemos oferecer perspectivas de aprimoramento da qualidade de vida e, simultaneamente, atender à demanda do mercado de trabalho por mão de obra qualificada, que é nosso principal objetivo. Agradeço a Deus e espero poder expandir continuamente a formação profissional, promovendo a empregabilidade e a melhoria da renda”, afirmou o prefeito.

Polo de Costura – O equipamento é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que está criando um ambiente de oportunidades para os moradores, principalmente aqueles mais vulneráveis e que carecem do cuidado do poder público. Nesta primeira fase, serão 80 mulheres beneficiadas com o curso de corte e costura – moda praia, com duração de um mês e de forma gratuita. Mas, em seguida, serão abertas novas turmas e cursos, em parceria com a Secretaria de Ciência e a tecnologia (Secitec).

“A entrega de hoje representa uma conquista significativa para todos nós, um marco para a cidade e um fortalecimento para a população. O trabalho iniciado pelo prefeito Cícero Lucena em João Pessoa possui o potencial de expansão, podendo ser replicado de maneira construtiva, edificante e produtiva. Destacamos o apoio da Seinfra, que sempre nos atende com presteza, e da Secitec, através da Inovatec, responsável pela realização dos cursos”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia.

Novo tempo – O Polo de Costura existe há 16 anos, mas estava sem estrutura para atender os moradores, seja na oferta de cursos ou nas condições do prédio existente. A diretora do equipamento, Olívia de Paula, informou que houve ampliação com mais uma sala de aula, almoxarifado, recepção, copa, teto, fiação elétrica, câmeras de segurança e maquinário para oferecer oportunidades.

“O objetivo é proporcionar às mulheres uma oportunidade de sustento. É um curso profissionalizante que prepara as mulheres para o mercado de trabalho ou mesmo pra desenvolver eu próprio negócio, garantindo autonomia financeira. E hoje a gente pode oferecer essa possibilidade com o novo Polo, totalmente reestruturado pela Prefeitura”, destacou.

Crescimento profissional – Liliane Silva da Penha já vai iniciar o curso de moda praia nesta quarta-feira. Ela sonha em montar seu próprio negócio e até mesmo multiplicar o conhecimento na área. Não sei quanto às outras pessoas, mas certamente será um aprendizado muito valioso. Além disso, nos permitirá crescer profissionalmente e, quem sabe, trabalhar em casa, com as máquinas. Irei compartilhar o que já sei e auxiliar quem desejar aprender”, afirmou.