Fenig lança edital para credenciamento artístico de Nova Iguaçu

A Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), órgão da Prefeitura de Nova Iguaçu, lançou, nesta sexta-feira (7), o Edital de Credenciamento Artístico do município, para apresentações em eventos, projetos, festas e feiras realizados ou apoiados pela Fenig na Cidade. Artistas da música, do teatro, circo, dança, literatura e da cultura popular tradicional podem se credenciar. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 30 de março.

“Esse edital democratiza o acesso à cultura e investe em artistas locais, valorizando a cultura popular e as tradições do nosso município”, afirma o presidente da Fenig, Miguel Ribeiro.

Serão recebidas inscrições individuais, duplas, trios, bandas ou coletivos de Nova Iguaçu para execução de apresentações em ações pertencentes ao calendário de atividades da Fenig, como feiras, festas e eventos, em espaços públicos de fácil acesso e entrada gratuita, com pagamento de cachê ao artista.

Todas as informações do edital e do credenciamento artístico de Nova Iguaçu podem ser acessadas através do link:https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/credenciamentoartistico/