Nota de pesar – IFSP

Professor e estudante do Campus Caraguatatuba são vítimas de acidente de carro

É com profundo pesar que o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) comunica o falecimento do professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira e da estudante Mikaely Aparecida Chagas, ambos do Campus Caraguatatuba. Eles foram vítimas de um trágico acidente de carro ocorrido na noite desta terça-feira, 25 de março.

O professor Ricardo Roberto Plaza Teixeira dedicou mais de 27 anos de sua vida ao IFSP, lecionando em diversos cursos nos campi São Paulo e Caraguatatuba, impactando a formação de inúmeros estudantes. Seu compromisso com a educação se refletiu na orientação de dezenas de projetos acadêmicos e na constante busca por inovação, pesquisa e aprimoramento do ensino no IFSP.

Aos familiares, amigos e a toda a comunidade acadêmica do IFSP, expressamos nossos mais sinceros sentimentos, desejando que encontrem conforto e união neste momento de dor.

Em respeito à memória de Ricardo e Mikaely, o Campus Caraguatatuba do IFSP decretará luto oficial de quatro dias a partir desta quarta-feira, 26 de março.