Governo paga salários dos servidores estaduais nesta quinta-feira, 27

O Governo de Roraima, por meio da Sefaz (Secretaria da Fazenda), fará nesta quinta-feira, 27, de forma antecipada, o pagamento do salário dos mais de 30 mil servidores estaduais, da administração direta e indireta, aposentados e pensionistas, referente ao mês de março. Com a medida serão injetados mais de R$ 285 milhões na economia local.

O governador Antonio Denarium, que já havia anunciado o pagamento na semana passada, durante evento no Palácio do Governo, anunciou ontem também o pagamento do auxílio fardamento para os policiais penais de Roraima.

“Mais uma vez, o Governo de Roraima honrando o compromisso com os nossos servidores públicos, com o pagamento sempre em dia e dentro do mês”, disse o governador.

Segundo o secretário estadual da Fazenda, Manoel Sueide Freitas, as equipes da Segad (Secretaria de Gestão e Administração) e da Sefaz já estão ultimando o processo de fechamento da folha de pagamento.

“Ainda nesta quarta-feira, a folha será enviada ao banco, para que os proventos sejam creditados na conta dos servidores nas primeiras horas desta quinta-feira”, informou o secretário.

