Semob-JP monta esquema de trânsito para eventos neste fim de semana

Com o objetivo de garantir a segurança viária e disciplinar o tráfego de veículos, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizará, neste sábado (26) e domingo (27), um esquema de trânsito para auxiliar a Carreata de São Cristóvão, Passeata da Igreja do Nazareno, Motociatas em alusão ao Dia do Motorista e Motociclista e a Corrida Desbrava Jampa. Os eventos acontecerão nos bairros de Mangabeira, Bancários, Centro, Cristo e Manaíra.

De acordo com o superintendente da Mobilidade Urbana de João Pessoa, Marcílio do HBE, o apoio dos agentes de mobilidade nos eventos esportivos e religiosos tem como objetivo garantir a segurança dos participantes e a fluidez do trânsito. “Esse suporte envolve a implementação de medidas como sinalização adequada, controle de acessos e desvios de tráfego. Assim, protegemos os participantes e os pedestres, além de reduzir os riscos de sinistros e transtornos ao trânsito”, ressaltou.

Carreata de São Cristóvão – O evento da Paróquia Nossa Senhora das Dores, padroeiro dos motoristas, será realizado no domingo (27) a partir das 9h40. A carreata contará com a participação de um grande número de fiéis, motoristas e devotos, com saída na Matriz de Nossa Senhora das Dores, e percurso pelas principais ruas do bairro de Mangabeira.

Passeata da Escola Bíblica de Férias (EBF) – O evento religioso terá saída na Igreja do Nazareno nos Bancários na Rua Walfredo Macedo Brandão, em frente ao Mc Donald´s, acontecerá às 15h45, neste domingo (27), com o percurso pelas ruas Luis José Batista, Comerciante José Florentino de Andrade, Luiz Moreira Gomes e Des. Aurélio M. de Albuquerque.

Corrida Desbrava Jampa – A prática esportiva será no domingo, iniciando às 6h, com largada na Rua Manoel Arruda Cavalcante, em Manaíra com percursos de 5k e 10 km .

Percurso 5 km – Largada no Shopping Manaíra e segue pela Avenida. Flávio Ribeiro Coutinho, Rua Dr. Seixas Maia, Rua Juvenal Mario da Silva e Avenida João Maurício até a Avenida Manoel Morais, onde será o ponto de retorno, segue pelo mesmo trajeto, finalizando no ponto inicial.

Percurso 10 km – Largada no Shopping Manaíra e segue pela Av. Flávio Ribeiro Coutinho, ruas Dr. Seixas Maia, Juvenal Mario da Silva e avenidas João Maurício, Almirante Tamandaré e Cabo Branco até a Av. Buarque, onde será o ponto de retorno, segue pelo mesmo trajeto, finalizando no ponto inicial.

Motociata da Federação Paraibana de Motociclismo – A Motociata em alusão do Dia do Motociclista, será neste domingo a partir das 8h. A concentração será no Parque Solón de Lucena e segue pelo Mercado Central em direção às principais vias do bairro de Jaguaribe, Rangel, Cristo e encerrando no Estádio do Almeidão.

Passeio de Moto da Torcida Botafogo/PB – Uma equipe será destacada para prestar suporte durante o passeio de moto, neste sábado (26) e domingo (27). Os participantes deverão ocupar apenas uma faixa de rolamento e seguir em velocidade moderada, obedecendo às normas de circulação e conduta.

Neste sábado (26), às 14h, o passeio iniciará no bairro do Cristo. O percurso terá saída no Estádio Almeidão, seguindo pelas ruas do Cristo, Geisel, Valentina, Mangabeira, retornando em direção ao Viaduto do Cristo pela Avenida Hilton Souto Maior, acessando a BR-230 chegando ao Almeidão.

Já no domingo (27), o segundo dia do passeio, a concentração começará às 9h30 na Praça da Independência, no Centro. O percurso terá saída na Praça da Independência, seguindo em direção à Avenida Epitácio Pessoa, Avenida Cabo Branco e as vias da Orla de Tambaú, Manaíra e Bessa, encerrando no Bessa Grill.