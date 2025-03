Faperr lança chamada pública para estimular eventos científicos em Roraima

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) lançou a chamada pública “Mais Eventos, Mais Ciência”, com o objetivo de fomentar a realização de eventos científicos no Estado. A iniciativa visa fortalecer a pesquisa, promover o desenvolvimento científico e tecnológico e estimular a produção e disseminação de conhecimento nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

A realização de eventos científicos desempenha um papel essencial na qualificação da pesquisa, criando espaços propícios para o debate acadêmico, a apresentação de resultados e a construção de parcerias estratégicas. Além disso, a chamada pública busca incentivar o diálogo entre pesquisadores, estudantes e profissionais, promovendo a integração entre a comunidade acadêmica e os setores produtivos.

“Essa chamada pública visa fomentar eventos de iniciação científica, desenvolvimento tecnológico e inovação realizados no estado de Roraima”, destacou o diretor técnico da Faperr, Wender Silva.

Podem submeter propostas à Chamada Pública pesquisadores com título de mestre ou doutor, vinculados a instituições públicas de ensino superior, instituições públicas de pesquisa ou órgãos do Governo de Roraima.

Os eventos devem ser realizados exclusivamente em território roraimense e estar alinhados às áreas de ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para o fortalecimento da produção científica no Estado.

“Essa iniciativa tem como intuito incentivar a produção e o intercâmbio de conhecimento nas áreas de ciência e inovação entre os pesquisadores do estado de Roraima, das instituições públicas de ensino superior, das instituições de pesquisa e de órgãos do Governo do Estado que trabalham com pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação”, reforçou Silva.

A Chamada contempla eventos de diferentes portes e abrangências, como os eventos regionais/locais, voltados à comunidade científica estadual e focados em temas de interesse regional, os eventos nacionais, que reúnem pesquisadores e especialistas de diversas regiões do Brasil, e os eventos internacionais, que contarão com a participação de especialistas estrangeiros, ampliando a visibilidade da ciência roraimense e promovendo parcerias internacionais. Os eventos podem ser realizados de forma presencial ou híbrida (presencial com transmissão online), com o objetivo de ampliar o alcance e engajamento do público.

Para o financiamento dos eventos científicos, a Faperr destinará R$ 800 mil, distribuídos conforme as modalidades. A modalidade “Eventos Regionais/Locais” receberá até R$ 25 mil por evento, com um limite de oito eventos financiados. A modalidade “Eventos Nacionais” terá até R$ 50 mil por evento, com um limite de seis eventos financiados. Já a modalidade Eventos Internacionais poderá receber até R$ 100 mil por evento, com um limite de três eventos financiados.

O investimento visa garantir a realização de eventos de qualidade, incentivando a produção e a difusão do conhecimento científico e tecnológico em Roraima.

Inscrições e submissão de propostas

As inscrições estarão abertas no período de 25 de março a 28 de abril de 2025, com prazo final para submissão das propostas até às 13h (horário de Boa Vista). As submissões deverão ser realizadas exclusivamente pelo Sistema SIGFAPERR, disponível no site.

“O edital entende como eventos [a realização de] congressos, simpósios, workshop, seminários e outros, desde que se enquadrem dentro da ciência, do desenvolvimento tecnológico e da inovação. Os eventos serão predominantemente presenciais, mas poderão ser transmitidos online, que nós chamamos de híbrido”, finalizou o diretor.

O edital da chamada pública “Mais Eventos, Mais Ciência”, pode ser acessado no site da Faperr.

