Sesau debate saúde do trabalhador com sociedade, profissionais e gestores em conferência temática

Iniciou nesta quarta-feira, 25, a 3ª Conferência Estadual de Saúde das Trabalhadoras e dos Trabalhadores de Roraima. O evento reúne profissionais da saúde, gestores e representantes da sociedade civil e segue até sexta-feira, 27.

A realização da Conferência conta com o apoio da Secretaria de Saúde, e está ocorrendo no auditório da Faculdade Cathedral.

A conferência tem como tema central “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”, com a proposta de construir diretrizes para fortalecer a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

“A Secretaria de Saúde se faz presente no evento para ouvir as críticas, acatar as solicitações de melhoria no âmbito da saúde do trabalhador que faz saúde. Aqui é um espaço democrático para ser discutido o que pode ser melhorado para trazer um serviço de melhor qualidade para o trabalhador e, consequentemente, uma saúde de melhor qualidade para o nosso paciente”, afirmou a secretária da Sesau, Adilma Lucena.

A presidente da Junta Governativa do Conselho Estadual de Saúde, Liana Barbosa, ressaltou a importância do evento e as temáticas para a saúde do Estado.

“Teremos palestras dos eixos temáticos, onde vamos debater, levantar propostas que vão ser importantes para a implementação de políticas públicas em prol dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado”, destacou.

PARTICIPAÇÃO

Delegado pelo município de Bonfim, Lucas Lima, também participou da abertura e destacou a importância de representar sua comunidade.

“É uma honra estar aqui, viemos levar nossas propostas, debater com outros municípios e trazer benefícios para o nosso. Temos desafios com transporte, com vilas que enfrentam muita lama e dificuldade de acesso. O objetivo é trazer melhorias para o bem-estar do trabalhador e do usuário da saúde”, ressaltou o participante.

