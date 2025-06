Cícero Lucena reafirma compromisso com o desenvolvimento habitacional e urbano na 6ª Conferência Municipal das Cidades

O prefeito Cícero Lucena abriu, nesta quinta-feira (26), a 6ª Conferência Municipal das Cidades e reafirmou o compromisso da gestão municipal em colocar em prática políticas públicas que estão melhorando a qualidade de vida da população em diversas áreas. Durante o evento, realizado no Teatro Paulo Pontes, no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambauzinho, o gestor da Capital destacou iniciativas como a construção de conjuntos habitacionais, a regularização fundiária e os avanços nas áreas de infraestrutura, além da reconstrução de unidades de ensino. Segundo ele, essas ações são planejadas e executadas com base no diálogo com a população.

“A capacidade da gestão reside na habilidade de identificar as dificuldades e, em colaboração, buscar soluções, contando com o apoio de parceiros em âmbito federal, estadual e municipal”, iniciou o gestor. “A satisfação é grande, pois os problemas serão identificados por aqueles que os vivenciam diretamente. Isso facilitará a aproximação da gestão com a população, assegurando que suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas como elementos essenciais para uma gestão responsável e democrática, que atenda aos anseios e às necessidades da comunidade”, concluiu Cícero Lucena.

A 6ª Conferência Municipal das Cidades tem como temática ‘construindo a política de desenvolvimento urbano: caminho para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social’. O encontro é realizado por várias secretarias municipais, reunindo gestores públicos e a sociedade civil organizada para discutir João Pessoa nos próximos anos. O evento prossegue até esta sexta-feira (27).

“Embora hoje o tema principal seja a habitação, a conferência aborda também saúde, educação e outras áreas relevantes. Acreditamos que este evento é fundamental para ouvir a população, debater e juntos construirmos o futuro da nossa cidade”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

Política habitacional de referência – A secretária Municipal de Habitação, Socorro Gadelha, detalhou que, em andamento, a Prefeitura tem 14 projetos na área de moradia em construção nos bairros de Gramame, Alto do Mateus, Jardim Veneza e no Centro. A política habitacional ainda conta com os programas ‘Cuidar do Lar’, voltado para reformas habitacionais, e o ‘Compra Assistida’, que atende famílias em áreas de risco com a construção de 250 unidades no bairro de São José e 60 unidades na Comunidade do S, no Roger.

Ela ainda lembrou dos mais de 700 apartamentos do Complexo Beira Rio, que estão próximo de serem inaugurados, além da regularização fundiária. Na Conferência, a secretária falou sobre a assistência as famílias da Comunidade Aratu, no bairro de Mangabeira, que será tema de debate como exemplo de política pública e inclusiva.

“Serão entregues aproximadamente 3 mil escrituras adicionais, abrangendo diversos bairros de João Pessoa. A regularização fundiária consiste na formalização da posse da propriedade, concedendo aos moradores, que muitas vezes já residem em seus imóveis, o título de propriedade. A Prefeitura promove a urbanização das áreas e entrega a escritura pública registrada em cartório, de forma gratuita. Já realizamos 6.400 regularizações e temos 2.520 em andamento”, afirmou Socorro Gadelha.

A abertura da Conferência ainda contou com a participação de Luíz Costa, representando os movimentos populares. Ele destacou que o evento é um momento de construção, de fortalecer João Pessoa para uma nova etapa de discussão estadual e federal. Já Josy Alves, que coordenadora a Conferência, falou sobre a garantia da padronização das ruas, incluindo pessoas com deficiência, que essa é uma política que faz justiça social.

Emília Correia Lima, presidente da Cehap, exaltou o alcance da política habitacional em João Pessoa e, por fim, Flávio Tavares, representante do Ministério das Cidades, exaltou a urbanização das comunidades em João Pessoa e os projetos que serão colocados em prática, a exemplo do Porto do Capim. Confira a programação da Conferência das Cidades acessando o link.