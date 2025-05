Colégio Militarizado de Normandia inscreve 46 equipes em competição nacional

Com 46 equipes e 138 estudantes do Ensino Fundamental e Médio inscritos, o Colégio Estadual Militarizado Mariano Vieira, localizado no município de Normandia, está participando da 17ª edição da ONHB (Olimpíada Nacional de História do Brasil). A competição conta com a orientação de cinco professoras e integra um total de 236 equipes de Roraima. Em todo o Brasil, foram registradas 57,1 mil equipes inscritas.

A ONHB é promovida pelo Departamento de História da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), para estimular o interesse dos estudantes pela aprendizagem da História do Brasil. A competição, que mistura atividades online e presenciais, começou no dia 5 de maio e terá sua grande final no dia 30 de agosto, na cidade de Campinas, em São Paulo.

A coordenadora pedagógica do Colégio Mariano Vieira, professora Hérika Fabíola, explicou que o bom desempenho da escola na edição anterior foi determinante para o aumento da participação este ano. Em 2024, a unidade de ensino participou pela primeira vez, com 11 equipes.

“Como o resultado foi além das expectativas, uma vez que uma das equipes chegou à final online, ficando apenas a um passo da grande final presencial na cidade de Campinas, não apenas os estudantes, mas também outros professores, tanto do Fundamental quanto do Médio, procuraram se inscrever e participar da 17ª edição da ONHB”, afirmou.

A Olimpíada

A ONHB é composta por seis fases online e uma fase final presencial. Nas etapas virtuais, que duram cerca de uma semana cada, os participantes enfrentam questões de múltipla escolha e desafios de análise de documentos históricos, promovendo discussões em grupo, pesquisas e aprofundamento nos temas propostos.

A premiação da olimpíada inclui certificados, medalhas e troféus, reconhecendo o desempenho dos participantes em todas as etapas da competição.

Outras informações e detalhes sobre a ONHB podem ser acessadas no site da Olimpíada.

