Governador Antonio Denarium sanciona lei que cria Instituto de Desporto, Juventude e Lazer de Roraima

O governador Antonio Denarium sancionou, na noite desta segunda-feira, 29, o Projeto de Lei nº 290/2025, que cria o IDJUV (Instituto de Desporto, Juventude e Lazer do Estado de Roraima). A nova autarquia substitui o atual IDR (Instituto do Desporto de Roraima) e continua vinculada à Seed (Secretaria de Educação e Desporto).

A criação do IDJUV tem como objetivo fortalecer o desporto escolar na rede estadual de ensino e ampliar as políticas públicas voltadas ao esporte, à juventude e ao lazer em todo o Estado. A iniciativa também busca promover mais saúde, qualidade de vida e incentivar a descoberta de novos talentos no cenário esportivo roraimense.

O governador destacou que o novo instituto já inicia 2026 com orçamento próprio de aproximadamente R$ 10 milhões.

“O Instituto de Desporto do Estado de Roraima nasce forte, com orçamento anual de R$ 10 milhões, e também estará apto a receber emendas parlamentares. Nosso objetivo é fortalecer o esporte em todas as categorias, ampliando oportunidades para atletas em todo o Estado. Agradeço à Assembleia Legislativa pela aprovação deste importante projeto, que reforça as políticas públicas do Governo de Roraima”, afirmou Denarium.

O vice-governador Edilson Damião ressaltou que o esporte em Roraima vem passando por um período de crescimento, impulsionado por investimentos em infraestrutura e equipamentos, e anunciou que o IDJUV contará com sede própria.

“O Instituto já tem espaço definido. A sede será instalada dentro do Parque Anauá, e estamos nos ajustes finais para acomodar esse órgão tão importante, que vai impulsionar ainda mais o esporte em nosso Estado”, destacou.

IDJUV

O Projeto de Lei foi encaminhado pelo Governo de Roraima à Assembleia Legislativa com a proposta de modernizar a gestão do esporte e das políticas de juventude, conferindo ao novo Instituto autonomia administrativa e financeira para planejar e executar ações em todo o território estadual.

O IDJUV tem como finalidade promover, coordenar e executar políticas públicas de desporto, lazer e juventude, visando o desenvolvimento social, educacional, cultural e tecnológico do público atendido, em parceria com a população e suas organizações.

O novo órgão também será responsável pela gestão do Proesporte (Programa Estadual de Incentivo ao Esporte).

Com a criação do IDJUV, passam a integrar sua administração os principais equipamentos esportivos do Estado, entre eles o Estádio Canarinho, Estádio Ribeirão, Campo Rei Pelé, Campo do Careca, Ginásio Hélio Campos, Ginásio Totozão (em reforma), Piscina Olímpica, parques aquáticos da capital e do interior, além de ginásios poliesportivos em municípios do interior.

A solenidade contou com a presença de atletas, esportistas e representantes de associações, clubes e equipes esportivas. Entre eles, o ex-atleta João Marcelino, pai do campeão de jiu-jítsu Alisson, que destacou a importância da iniciativa.

“A criação do Instituto é louvável e chega em um momento em que Roraima vive um boom de talentos esportivos. Tenho certeza de que o IDJUV vai contribuir muito para formar novos campeões. Nunca um governo se comprometeu tanto com o esporte como o do governador Antonio Denarium”, afirmou.

Investimentos no desporto escolar roraimense

O Governo de Roraima tem reforçado investimentos no esporte como instrumento de desenvolvimento integral de estudantes e da população. Entre as ações, estão a reforma de dez espaços esportivos na capital e no interior, com investimentos que somam cerca de R$ 29 milhões.

Entre os equipamentos revitalizados estão o Ginásio Barandinha, em Caracaraí; a Quadra Esportiva da Vila Moderna, em São Luiz do Anauá; o Complexo Poliesportivo Sérgio Alves de Souza, na Vila Novo Paraíso, em Caracaraí; o Ginásio Poliesportivo de Pacaraima; e o Complexo Poliesportivo Rivaldo Neves, no Parque Anauá.

A atual gestão também investiu aproximadamente R$ 170 mil na aquisição de materiais esportivos para fortalecer as aulas de Educação Física nas escolas estaduais.

Somente em 2025, o Estado adquiriu 420 passagens aéreas para estudantes vencedores dos Jogos Escolares de Roraima representarem o Estado em competições nacionais, como os Jogos da Juventude e os JEBs (Jogos Escolares Brasileiros). O investimento foi de cerca de R$ 1,7 milhão, com recursos do Tesouro Estadual.

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