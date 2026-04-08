BOLETIM – Celesc passa recomendações em relação ao uso do chuveiro elétrico no Verão

Mesmo no Verão, o chuveiro elétrico é um dos aparelhos que mais pesam na conta de energia elétrica das famílias.

Mas durante a estação mais quente do ano, algumas dicas ajudam a reduzir o consumo, reduzindo a conta no fim do mês.

O engenheiro eletricista que atua na Divisão de Eficiência Energética da Celesc, Rodrigo Hoffmann, passa as principais recomendações para o uso adequado do chuveiro elétrico durante o Verão:

SONORA

Outras dicas estão disponíveis no site celesc.com.br.

Repórter: Marcos Lampert