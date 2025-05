Projeto de combate à obesidade voltado para mulheres é lançado em Nova Iguaçu

A cuidadora de idosos Letícia Machado Pereira dos Santos, de 31 anos, moradora do bairro Esplanada, é uma das participantes do projeto Viva Bem Mulher, lançado na tarde desta quarta-feira (7) pela Secretaria Municipal da Mulher de Nova Iguaçu. Com foco na promoção da saúde feminina, a iniciativa oferece acompanhamento nutricional e psicológico, além de atividades físicas gratuitas. Letícia, que está acima do peso, contará com o apoio de uma equipe multidisciplinar para melhorar sua qualidade de vida.

“A glicose está no limite e a pressão boa, mas o peso está longe do ideal. Não podemos achar que gordura é bacana e faz bem, pois isso não é verdade. Estou muito nova para ter quase 100 quilos. Preciso emagrecer logo e já vim buscar atendimento e ajuda, além de me matricular nos aulões de ginástica. Quero buscar qualidade de vida”, afirmou Letícia.

Dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada em 2019, revelam que 60,3% dos adultos brasileiros estavam com excesso de peso — o equivalente a cerca de 96 milhões de pessoas. Entre elas, 62,6% são mulheres. Com foco na saúde física e emocional, o Viva Bem Mulher propõe um cuidado interdisciplinar, incentivando hábitos alimentares saudáveis, prática regular de exercícios e fortalecimento da autoestima feminina.

O lançamento do projeto aconteceu na Vila Olímpica de Nova Iguaçu, com um grande aulão de ginástica. As participantes tiveram acesso a atendimentos e serviços oferecidos pelo Ônibus da Saúde da Mulher. Mulheres interessadas em aderir ao projeto podem buscar informações na sede da Secretaria Municipal da Mulher, localizada na Rua Terezinha Pinto, nº 297, no Centro. A secretária municipal da Mulher, doutora Roberta, acompanhou o primeiro dia de atividades ao lado de representantes das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Saúde.