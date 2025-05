ASSISTIR AO VIVO GV San José x Fluminense , HOJE (08), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: GV San José x Fluminense acontece HOJE (08) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Palpite GV San José x Fluminense – Copa Sul-Americana – 08/05/2025

GV San José x Fluminense: duelo em Oruro pode consolidar liderança do Tricolor

GV San José

Fluminense

Copa Sul-Americana

O Fluminense visita o GV San José nesta quinta-feira (08), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Embalado por uma boa sequência de resultados, o Tricolor busca consolidar sua liderança no Grupo F, enquanto o time boliviano tenta quebrar a má fase.

Melhores palpites para GV San José x Fluminense

Confira abaixo as principais dicas de apostas com odds da Betano:

Mercado Palpite Odd (08/05 às 09h45) Resultado Final Fluminense vence 2.92 Total de Gols do Fluminense Mais de 1,5 2.30 Total de Cartões Mais de 5,5 cartões no jogo 2.07

As odds podem sofrer alterações a qualquer momento.

Análise das equipes

O GV San José amarga a lanterna do Grupo F, com apenas 1 ponto somado. A equipe ainda não venceu na competição e vem de um doloroso 5×1 sofrido para o Blooming no Campeonato Boliviano, o que ampliou sua sequência negativa para sete partidas sem vitória.

O Fluminense, por sua vez, lidera a chave com 7 pontos (2 vitórias e 1 empate). A equipe carioca chega embalada após bater o Sport por 2×1 no Brasileirão e eliminar a Aparecidense com vitória por 1×0 na Copa do Brasil. Nos últimos dez jogos, o Tricolor sofreu apenas uma derrota.

Prováveis escalações

San José: Poveda; Ramallo, Landa, Seimandi, Saavedra; Bejarano, Ribera, Arismendi, Vasquez; López, Roca.

Fluminense: Victor Eudes; Fidelis, Thiago Santos, Manoel, Vagno; Bernal, Nonato; Serna, Lezcano, Keno; Everaldo.

Destaques e cenário do jogo

Mesmo atuando fora de casa e na altitude de Oruro, o Fluminense chega com amplo favoritismo. O time boliviano sofreu 22 gols em 11 jogos na temporada, média de dois por partida. Na Sul-Americana, já são 9 gols sofridos, incluindo uma goleada por 5×0 para o próprio Fluminense.

O Tricolor soma 34 gols marcados em 2025 e tem se mostrado consistente mesmo fora do Maracanã. Com o San José apresentando fragilidades defensivas, é esperado que o Flu tenha controle do jogo.

Palpite 1 – Vitória do Fluminense (odd 2.92 na Betano)

O momento das equipes é bastante desigual e o histórico recente favorece o Tricolor mesmo atuando em território adverso.

Palpite 2 – Mais de 1,5 gols do Fluminense (odd 2.30 na Betano)

Com a defesa do San José sendo vazada com frequência, a expectativa é que o time brasileiro consiga balançar as redes pelo menos duas vezes.

Palpite 3 – Mais de 5,5 cartões (odd 2.07 na Betano)

As duas equipes acumulam cartões nas últimas rodadas. O jogo promete ser disputado e o cenário aponta para um número elevado de advertências.

Onde assistir Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.