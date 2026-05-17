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Equipes de Atletismo e Atletismo Paralímpico de Sorocaba competem nesse sábado (16) – Agência de Notícias

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Os atletas da Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS), com apoio da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), entram em ação em duas importantes competições neste sábado (16). Enquanto o Atletismo Sub-19 disputa os Jogos Abertos da Juventude – Fase Regional, em Campinas, a equipe de Atletismo Paralímpico participa do Circuito Escolar Paralímpico, em São Paulo.

Em Campinas, o atletismo sorocabano disputa a Fase Regional dos Jogos da Juventude com a missão de buscar a classificação histórica para a grande Final Estadual. Um dos maiores campeonatos oficiais do Governo de São Paulo, os Jogos da Juventude reúnem anualmente milhares de jovens atletas com até 19 anos, que passam por fases regionais eliminatórias até chegarem à elite do desporto paulista.

Já no Circuito Escolar Paralímpico, o objetivo é superar marcas, conquistar medalhas e iniciar o futuro do desporto adaptado. Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), este é o principal campeonato nacional de base para crianças e jovens dos 8 aos 17 anos com deficiências físicas, visuais ou intelectuais. “São duas importantes competições em que temos orgulho em ver Sorocaba ser representada por nossas crianças e jovens, demonstrando como o esporte transforma vidas”, afirma a secretária de Esporte e Qualidade de Vida, Renata Oliveira.

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