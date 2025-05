Governo do Estado lança terceiro edital de inscrições para o Programa CNH Emprego na Pista

Foto: Tiago Ghizon / Arquivo / SECOM

O terceiro edital do CNH Emprego na Pista está inscrições abertas para 2.473 vagas destinadas todas as categorias oferecidas no Programa. Os municípios que entraram neste edital são: Blumenau, Chapecó, Concórdia, Dionísio Cerqueira, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São José, Urubici e Videira.

Nestas localidades foi possível ofertar vagas porque os Centros de Formação de Condutores, médicos, psicólogos e laboratórios toxicológicos aderiram ao Programa. As inscrições vão até o dia 8 de junho no site www.empregonapista.detran.sc.gov.br, e o sorteio das vagas será realizado no dia 10 de junho, na sede do Detran/SC.

O CNH Emprego na Pista é uma iniciativa do Governo do Estado, capitaneada pelo Detran, uma ação social voltada à empregabilidade e vai ofertar até 30 mil Carteiras de Habilitação, gratuitamente, para as categorias A (moto), B (carro), D (caminhão e ônibus), e E (carreta), além de mudança ou adição de categoria e o curso de motofrete com a inclusão do EAR (Exercício de Atividade Remunerada). O Programa permitirá que milhares de cidadãos tenham acesso a oportunidades de emprego que exijam habilitação e vai retirar diversos profissionais da informalidade.

“O Programa CNH Emprego na Pista tem uma característica ímpar, sem igual em nenhum outro estado do Brasil, porque ele visa não apenas atender a questão social, mas também a geração de emprego e renda através da CNH, como nos pediu o governador Jorginho Mello. E com o edital que está aberto, nós contemplamos municípios onde tivemos a adesão dos nossos parceiros credenciados. Lembrando ainda que a distribuição das vagas será por sorteio ao término das inscrições. E mais um aviso importante, o Programa é totalmente gratuito”, explica o presidente do Detran/SC, Ricardo Miranda Aversa.

Outros editais serão lançados ao longo deste ano e de 2026, oferecendo vagas nos municípios onde houver a adesão de Centros de Formação de Condutores, médicos e psicólogos, que serão os grandes parceiros do Programa CNH Emprego na Pista, assim como a ENA – Escola de Governo e o SEST SENAT.

