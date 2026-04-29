NOTÍCIAS

Incêndio de grandes proporções atinge loja de autopeças em Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Incêndio de grandes proporções atinge loja de autopeças em Boa Vista


Foto: Vanessa Lemes/Grupo Égia de Comunicação

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de autopeças na manhã dessa quarta-feira, 29, na avenida Brasil, bairro Cinturão Verde, zona Oeste de Boa Vista.

O Corpo de Bombeiros faz o controle das chamas, enquanto a Polícia Militar atua no isolamento da área e reforço na segurança do perímetro.

Imagens registradas por moradores mostram uma intensa coluna de fumaça escura tomando conta do local do atingido, que fica próximo a um posto de combustíveis.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio.

Matéria em atualização*

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
NOTÍCIAS

Dia do Artesão tem programação especial com incentivo à economia criativa

Posted on Author boavistaagora.com.br

Foto: Divulgação/Semuc Para valorizar a cultura local e incentivar a arte regional, a Prefeitura de Boa Vista, por meio da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista (FETEC), preparou uma programação especial, neste fim de semana no Parque do Rio Branco. Um evento em comemoração ao Dia do Artesão, celebrado no […]
NOTÍCIAS

Investimento facilita acesso e promete impulsionar turismo no Distrito de Albuquerque – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on Author boavistaagora.com.br

Destino turístico de pescadores, o Distrito de Albuquerque, em Corumbá, conta agora com acesso pelo asfalto. A entrega dos 6,3 quilômetros da obra de implantação e pavimentação das rodovias MS-432 e MS-433 foi realizada nesta sexta-feira (19) pelo governador Eduardo Riedel. O trade turístico e os moradores comemoram. Por ano, o distrito atrai cerca de […]
NOTÍCIAS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº. 12/2024 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. ­­100/2024. – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da sua autoridade superior, torna público o resultado do processo supra. OBJETO: Contratação de empresa especializada para os serviços de execução de pavimentação asfáltica e restauração funcional com reciclagem do pavimento, drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização viária em diversas Ruas no […]