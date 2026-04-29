Incêndio de grandes proporções atinge loja de autopeças em Boa Vista



Foto: Vanessa Lemes/Grupo Égia de Comunicação



Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de autopeças na manhã dessa quarta-feira, 29, na avenida Brasil, bairro Cinturão Verde, zona Oeste de Boa Vista.

O Corpo de Bombeiros faz o controle das chamas, enquanto a Polícia Militar atua no isolamento da área e reforço na segurança do perímetro.

Imagens registradas por moradores mostram uma intensa coluna de fumaça escura tomando conta do local do atingido, que fica próximo a um posto de combustíveis.

Ainda não há informações oficiais sobre a causa do incêndio.

Matéria em atualização*

