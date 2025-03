Secretaria de Turismo de João Pessoa participa de eventos em Maceió e Curitiba

A cidade de João Pessoa vive uma nova realidade no turismo com o projeto do Polo Turístico do Cabo Branco, cada vez mais consolidado e despertando ainda mais interesse dos visitantes. A Capital paraibana já desperta atenção do segmento de resorts, subindo a expectativa de aumento do fluxo de turistas, também, internacional.

No sentido de ampliar a promoção do potencial turístico da cidade, a Secretaria de Turismo (Setur) participa, nesta quinta (27) e sexta-feira (28), de duas feiras – uma no Nordeste e a outra no Sul do País.

Em Maceió, a participação é no Workshop Masterop Travel. Já em Curitiba, é no Expo Paraná, promovido pela Abav Paraná. Os dois eventos devem reunir mais de 6,4 mil agentes de viagens e 300 marcas entre companhias aéreas, agências viagens, operadoras e redes hoteleiras e, principalmente, destinos.

O secretário de Turismo da Capital paraibana, Vitor Hugo, afirmou que João Pessoa tem ganhado destaque no cenário nacional e internacional como um destino que entrega acessibilidade, segurança, mobilidade e, agora, uma nova etapa da rede hoteleira com oferta de mais de 14 mil leitos, dobrando a capacidade de atender ainda mais turistas. “A cidade está muito bem preparada pela Prefeitura para atender com excelência.”

Com aumento do número de turistas na cidade, a Prefeitura tem desenvolvido ações que vão refletir diretamente na melhoria da infraestrutura, seja na mobilidade ou acessibilidade. “Quem vier para cá pela primeira vez vai se surpreender e quem já veio vai voltar ainda mais entusiasmado com o que está acontecendo na cidade”, enfatizou o secretário.