Escolas Estaduais de Roraima participam de avaliação para recomposição da aprendizagem

Até esta sexta-feira, 28, 135 escolas estaduais de Roraima estarão envolvidas na aplicação de uma avaliação nacional, promovida pelo MEC (Ministério da Educação), em parceria com a Seed (Secretaria de Educação e Desporto) e o CAEd/UFJF (Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora).

O objetivo da avaliação é identificar as defasagens de aprendizagem dos alunos do Ensino Fundamental, como parte de um pacto nacional para a recomposição da aprendizagem iniciado em 2024. A avaliação abrange cerca de 34,3 mil estudantes e inclui provas de Língua Portuguesa (leitura e escrita), Ciências da Natureza e Matemática, sendo aplicada em escolas estaduais da capital, do interior e de comunidades indígenas de Roraima.

OBJETIVO DA AVALIAÇÃO E USO DOS RESULTADOS

A professora Solange Mussato, responsável pela aplicação das provas em Roraima e atuante na Divisão de Fortalecimento do Currículo da Seed, explicou que o objetivo da avaliação é identificar alunos com dificuldades de aprendizagem.

“O sistema de avaliação requer conectividade nas escolas, permitindo que profissionais e estudantes sejam cadastrados na plataforma. Após a realização das avaliações, os resultados são lançados na plataforma, fornecendo um retrato detalhado das aprendizagens dos estudantes, tanto em nível macro quanto individual”, afirmou Mussato.

Segundo Solange, a avaliação não tem como objetivo classificar as escolas, mas sim fornecer dados que ajudem a identificar as fragilidades no processo educacional e, assim, possibilitar a implementação de ações para melhorar o ensino e a aprendizagem.

CICLOS FUTUROS E CAPACITAÇÃO DE GESTORES

Este ciclo de avaliações é o primeiro de três previstos. O segundo ciclo, que será realizado em setembro, abrangerá os alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. O MEC estabeleceu o prazo final para a divulgação dos resultados até 11 de abril.

Solange também destacou a capacitação de gestores e coordenadores das escolas.

“Durante as lives realizadas pelo YouTube, fornecemos orientações sobre como as escolas devem proceder com a aplicação das provas, que devem ser realizadas preferencialmente uma por dia”, explicou.

SOBRE O CAEd/UFJF

O CAEd/UFJF é uma instituição de destaque na avaliação educacional em larga escala e no desenvolvimento de tecnologias de gestão escolar. Ela é responsável pela análise de fatores que influenciam a aprendizagem dos estudantes e pela formação de gestores da educação pública.

