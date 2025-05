Governo de Roraima entrega kits de enxoval a gestantes do programa

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), realizou nesta terça-feira, 27, a entrega de kits de enxoval para 93 gestantes assistidas pelo programa Colo de Mãe. A iniciativa visa garantir cuidados e proteção às mães em situação de vulnerabilidade a partir do oitavo mês de gestação.

Durante a cerimônia, foi realizada uma palestra sobre a importância do aleitamento materno nos primeiros anos de vida, ministrada pela psicóloga Marina Alves, do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth.

“O programa se divide em duas etapas: inicia com o acompanhamento familiar por meio de visitas domiciliares e, em seguida, com a entrega de benefícios, como enxovais a partir do 8º ou 9º mês de gestação e, posteriormente, o cartão com o valor de R$ 200, que também garante a compra de leite, frutas e verduras, promovendo assim a segurança alimentar”, explicou a coordenadora do programa, Edmara Filgueiras.

A secretária do Trabalho e do Bem-Estar Social, Tânia Soares, destacou o impacto da ação no acolhimento das mães e no cuidado com os bebês.

“Realizamos hoje mais uma entrega dos kits de enxoval para gestantes que são acompanhadas pelo programa, com vários itens básicos para esse primeiro momento na vida do bebê”, afirmou.

Itens do kit

Cada kit de enxoval é composto por banheira, conjunto de higiene, rede, mosquiteiro, roupinhas, cobertor, toalha, cueiro, trocador, bolsa, nécessaire e fralda de tecido.

Sobre o programa

Coordenado pela Setrabes e voltado à Primeira Infância, o programa Colo de Mãe oferece proteção social, cuidados com a saúde, registro civil e segurança alimentar para famílias em situação de vulnerabilidade. As beneficiárias são acompanhadas desde a gestação por meio de visitas domiciliares, rodas de conversa e palestras mensais.

Além do kit enxoval, o programa assegura acompanhamento na maternidade e o registro de nascimento do bebê, com emissão do CPF. A partir dos seis meses de idade, a criança passa a receber o cartão que garante o fornecimento de leite até os 36 meses.

