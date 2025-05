Diretoria do Comam toma posse para o biênio 2025/2027

José Roberto Amaral





Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade

A nova diretoria do Comam (Conselho Municipal de Meio Ambiente) tomou posse no último dia 22 de maio para o biênio 2025/2027. A nova presidente eleita é Ângela Lemes de Paiva Fernandes, representante do Secovi (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo).

O Comam completou 40 anos em 2023 e é responsável por promover debates técnicos voltados à construção de políticas públicas sustentáveis e à discussão de temas ambientais relevantes para a cidade.

Além disso, o colegiado contribui com programas de preservação e educação ambiental, promovendo a participação da comunidade na agenda político-administrativa ambiental local.

Criado em 1983, pela Lei Municipal nº 2.773/83, o conselho teve sua origem na reformulação do antigo CMCP (Conselho Municipal de Combate à Poluição e Proteção ao Meio Ambiente), que passou a se chamar Conselho Municipal de Meio Ambiente. A partir de 1994, o Comam tornou-se um conselho autônomo, composto por secretaria executiva, câmara técnica e câmara social.

O Comam também participa da gestão e administração do Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FUMCAM) e do Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos (FMSE), deliberando sobre a utilização dos recursos aplicados no desenvolvimento de pesquisas e na execução de projetos voltados à preservação do meio ambiente e à melhoria da qualidade de vida da população joseense.

Nova composição

Presidente eleita: Ângela Aparecida Lemes de Paiva Fernandes

Vice-presidente: Juarez Domingues de Vasconcelos

Composição da Sociedade Civil:

– Associação de Amigos, Moradores e Empreendedores do Jardim Satélite – AmeSatélite

– Sindicato Rural de São José dos Campos

– Ordem dos Advogados do Brasil – OAB

– Associação das Construtoras do Vale do Paraíba – Aconvap

– Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos – AEA

– Rotary Clube São José dos Campos – Oeste

– ONG Vale Verde – Associação de Defesa do Meio Ambiente

– Associação dos Produtores do Agronegócio de São Francisco Xavier – APAX

– Clube de Joseenses e Amigos

– Instituto Ecológico e de Proteção dos Animais – IEPA

– Universidade do Vale do Paraíba – Univap

– Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de SP – Secovi

– Associação Parque Tecnológico São José dos Campos

– Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP

Órgãos e Entidades Representadas:

– Agência Ambiental Vale do Paraíba

– CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

– EDP

– Procon

– URBAM – Urbanizadora Municipal S.A.

– SIDE – Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

– SS – Secretaria de Saúde

– SEMOB – Secretaria de Mobilidade Urbana

– SEC – Secretaria de Educação e Cidadania

– SMC – Secretaria de Manutenção da Cidade

– SEURBS – Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade