IFSP oferta oficinas de produção científica – IFSP

Atividades são realizadas mensalmente, on-line, pelo laboratório de Política e Gestão da Educação Especial

Estão abertas as inscrições para as “Oficinas de Produção Científica” ofertadas pelo Laboratório de Política e Gestão da Educação Especial (LPGEEs), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).

A cada mês, serão ofertadas oficinas sobre os temas: Plataforma Lattes, OrcID, Academia.Edu, plágio acadêmico, escrita científica, bases de dados e produção de artigos, entre outros. As atividades são teórico-práticas, realizadas de forma remota, e com carga horária de duas horas cada uma.

A próxima oficina ocorrerá no dia 31 de maio, sábado, às 9h, com o tema “Utilizando o OrcID”.

As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/YXacK2CBP5Un5qTDA. Após efetivação da inscrição, os participantes receberão um e-mail com o link de acesso aos encontros.

As oficinas fazem parte de um projeto de extensão desenvolvido pelo grupo de pesquisa do laboratório. Para esta edição, o evento conta com o apoio da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial (ABPEE) e da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Em caso de dúvidas, os interessados devem escrever para o e-mail . Mais informações sobre o LPGEEs podem ser conferidas no site https://lpgees.vercel.app/ .

Confira o cronograma de oficinas:

31/05/2025 às 9h – Utilizando o OrcID

Ministrantes: Júlia Siqueira e Emilly Bonfim

21/06 às 9h – Explorando a Academia.Edu

Ministrantes: Karolaine Rodrigues e Laura Santos

27/07 às 13h30 – Uso de Bases de Dados

Ministrante: Saulo Campos

Agosto – Plágio Acadêmico

Ministrantes: Caline Ribeiro e Valdeci Valeriano

Setembro – Elaborando o Projeto de Pesquisa

Ministrantes: Ítalo Macedo e Márcia Soares

Outubro – Construindo o Artigo Científico

Ministrantes: Ítalo Macedo e Samuel Vinente

24/11/2025 às 13h30 – Direitos Autorais

Ministrante: Saulo Campos

Com informações do Campus Hortolândia