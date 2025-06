Guaratinguetá 395 anos  A festa vai ser em grande estilo!

Posted on

A operação teve como objetivo remover estruturas utilizadas por ambulantes ilegais e liberar a via pública para a população – Divulgação A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Subprefeitura da Zona Sul, realizou, nesta terça-feira (21/5), mais uma operação de ordenamento na comunidade dos Tabajaras, em Copacabana, com o […]