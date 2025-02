Prefeitura realiza venda dos ingressos para o Desfile das Escolas de Samba – Carnaval 2025 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que fará a comercialização dos ingressos para o Desfile, nos dias 25 e 26 de fevereiro, das 9h às 16h, na Secretaria de Turismo, localizada no Espaço Multiuso, à Rua Visconde do Rio Branco, n.115 – Centro.

O desfile das Escolas de Samba acontece no dia 04 de março. Os ingressos para as arquibancadas estarão disponíveis, a um valor popular, para que todos possam curtir a festa.

Confira os valores:

Arquibancadas A1 e A2 – R$ 20,00;

Arquibancadas B1, B2, B3 e B4 – R$10,00.

Observação importante:

Cada pessoa poderá adquirir no máximo até 3 ingressos, mediante apresentação do CPF. Por questões técnicas, as vendas serão feitas somente em dinheiro.

Para venda de Camarote e frisas:

Ficou acordado entre a Prefeitura e a Oesg (Organização das Escolas de Samba de Guaratinguetá), o seguinte formato:

18 Camarotes e 24 frisas – Serão comercializados pela Oesg;

6 Camarotes – Comercializados pela Secretaria de Turismo, mediante a sorteio, que será realizado no dia 20/02, às 18h, no prédio da Estação Ferroviária (Centro de Capacitação Municipal). O valor de cada camarote, com capacidade para 20 pessoas, medindo 20 metros quadrados (5×4) é de R$10.000,00 (dez mil reais), via boleto bancário. As senhas serão entregues por ordem de chegada e às 18h45 será realizado o sorteio eletrônico.

Os demais camarotes serão utilizados como reserva técnica para atendimento da organização do evento, tais como: imprensa, jurados, autoridades, entre outros.

Garanta já o seu ingresso e venha aproveitar o melhor do Carnaval do Vale!