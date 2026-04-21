Vista Alegre vive marco histórico com nova praça, reforma de escola infantil e avanço no saneamento

O distrito de Vista Alegre, em Maracaju, vive um momento histórico com a entrega da Praça Sebastião Alves Corrêa, o ‘Seu Tatão’, a primeira praça pública da localidade. Além do novo espaço de lazer, o governador Eduardo Riedel também entregou, neste sábado (18), a reforma e ampliação do Centro Integrado de Educação Infantil Joana Sayd e assinou a ordem de início de serviço para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no distrito.

A construção da Praça Sebastião Alves Corrêa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e o município. Enquanto o Estado assegurou os recursos para a execução da obra, a Prefeitura ficou responsável pela aquisição do terreno, viabilizando a implantação completa do complexo. Foram investidos R$ 3,2 milhões pelo Governo do Estado, além da contrapartida de R$ 530 mil da Prefeitura de Maracaju destinada à compra da área.

Localizado a cerca de 50 quilômetros da zona urbana, o distrito passa a contar com um espaço estruturado para lazer, convivência e prática de atividades físicas, em uma obra que representa um avanço importante na qualidade de vida da população e no desenvolvimento urbano da comunidade.

Planejada para diferentes públicos, a nova praça atende necessidades da comunidade. O complexo conta com quadra de areia, campo de futebol, academia da saúde, parquinho para as crianças, pista de caminhada, além de projeto de paisagismo e iluminação, garantindo mais segurança e permitindo o uso também no período noturno.

A denominação como Praça Central Sebastião Alves Corrêa, o ‘Seu Tatão’, é resultado de projeto de autoria do vereador Robert Ziemann e presta homenagem a uma das figuras mais emblemáticas da história de Vista Alegre e de Maracaju. Reconhecido pelo trabalho no campo, pela atuação política e pelo vínculo com a comunidade, Tatão deixou um legado marcante no desenvolvimento do município, tendo sido prefeito de Maracaju por dois mandatos e contribuído para avanços importantes na infraestrutura local.

O governador também ressaltou que a entrega da praça está inserida em um conjunto mais amplo de investimentos no distrito. “Essa entrega vem acompanhada de outras ações importantes, como a reforma do CIEI Joana Sayd e o avanço no saneamento básico. Estamos autorizando investimentos de cerca de R$ 10 milhões para a implantação da estação de tratamento e da rede de esgoto. Mato Grosso do Sul está em um caminho de transformação e será o primeiro estado do Brasil a universalizar o saneamento até 2028. Vista Alegre está contemplada nesse processo.”

Avô do governador Eduardo Riedel, ‘Seu Tatão’ foi lembrado com emoção durante a inauguração da praça. Ao falar sobre a homenagem, o governador destacou o simbolismo do reconhecimento, associando a memória familiar ao desenvolvimento da comunidade e ao papel de uma política voltada ao interesse coletivo.

“É um município que se confunde com a minha história pessoal, com a história da minha família e da minha vida. Poder estar aqui em Vista Alegre, um lugar que frequento desde muito cedo, e ver toda a transformação pela qual o distrito passou, além de entregar essa praça em parceria com a prefeitura, é motivo de muito orgulho. Um espaço como esse gera cidadania: crianças brincando, convivência, esporte, cultura. É uma praça completa, pensada para atender a comunidade.”

Ele ainda destacou o quanto o avô era apaixonado por Maracaju e por Vista Alegre. “Foi uma pessoa que nos ensinou muito. Essa homenagem nos emociona porque resgata tudo o que ele significou, não só para a nossa família, mas para a cidade. Ele fez política com propósito, voltada para o coletivo, para as pessoas que ele amava. É uma referência que, muitas vezes, a gente sente falta hoje.”

A inauguração contou com a presença da primeira-dama, Mônica Riedel, de dona Seila — filha de “Seu Tatão” —, além de irmãos, sobrinhos e demais familiares, reforçando o caráter afetivo e histórico da homenagem.

Outro avanço importante foi a reforma do Centro Integrado de Educação Infantil Joana Sayd. Com investimento de R$ 1,2 milhão, resultado de parceria entre a Prefeitura de Maracaju e o Governo do Estado, a unidade passou por melhorias que garantiram mais segurança, funcionalidade e conforto para alunos, profissionais e toda a comunidade escolar. A revitalização preparou o espaço para atender 147 alunos a partir de 2026.

Segundo o prefeito de Maracaju, Marcos Calderan, o conjunto de investimentos reforça o compromisso com o desenvolvimento do distrito. “Vista Alegre passa a ter uma estrutura que muitas cidades brasileiras não têm. E não se trata apenas da praça. Temos a reforma do CIEI, o lançamento do sistema de esgotamento sanitário, com mais de R$ 10 milhões em investimentos. São ações que mostram compromisso, respeito com as pessoas e vontade de crescer.”

Por fim, ele ressaltou o papel das parcerias institucionais e o impacto das obras para o futuro da região. “Esse padrão de obra acompanha a transformação que o Estado vive, e nós buscamos fazer o mesmo no município. São várias entregas que, juntas, demonstram um trabalho sério, com planejamento e união. Isso nos motiva e reforça que estamos no caminho certo.”

As salas de aula do CIEI receberam nova pintura e melhorias no revestimento, enquanto o bloco administrativo também foi revitalizado. As portas danificadas foram substituídas por modelos de alumínio, garantindo maior durabilidade e resistência. A cobertura da unidade, que apresentava ondulações e infiltrações, foi revisada e reforçada, assegurando melhores condições de uso e mais segurança para os estudantes. Já o pátio, que antes apresentava diferença de níveis, foi nivelado e recebeu revestimento em granilite polido, criando um ambiente mais adequado e seguro para as atividades das crianças.

Outro destaque foi a modernização do bloco administrativo e do gradil, que passaram a contar com elementos em ACM, conferindo ao espaço um aspecto mais moderno, acolhedor e lúdico, em sintonia com o universo infantil. Com a conclusão das reformas, o CIEI Joana Sayd passou a ter capacidade para atender 85 alunos no período parcial e 62 no período integral.

Na área de infraestrutura, a assinatura da ordem de início de serviço para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário representa um avanço histórico para Vista Alegre. A obra, sob responsabilidade da Sanesul, conta com investimento de R$ 10,4 milhões e prevê a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto com vazão de 5 litros por segundo, uma estação elevatória, mais de 23,8 mil metros de rede coletora e 819 ligações domiciliares, beneficiando aproximadamente 1.400 pessoas.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende/Secom-MS