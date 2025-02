Futebol na TV ao vivo: a partida Internacional x Brasil de Pelotas acontece Hoje (05/02) às 20 hs. O mandante da partida é o Internacional que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta. Fiquei sendo, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira todos os jogos e onde serão transmitidos hoje, e os jogos de amanhã na TV.

Internacional x Brasil de Pelotas: Onde Assistir, Horário e Escalações pelo Campeonato Gaúcho 2025

Nesta quarta-feira (5), o Internacional recebe o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho 2025. A partida acontece às 20h (horário de Brasília) e promete ser um duelo equilibrado, com o Colorado buscando manter a liderança do Grupo B, enquanto o Brasil de Pelotas tenta se aproximar dos líderes no Grupo C.

Onde assistir Internacional x Brasil de Pelotas ao vivo?

A transmissão ao vivo do jogo será realizada pelo Premiere (pay-per-view), com retransmissão pelo Globoplay Premiere.

Situação das equipes no Gauchão

Internacional

O Colorado lidera o Grupo B com 10 pontos, vindo de um empate por 2 a 2 contra o Avenida. O técnico Roger Machado ainda não poderá contar com Bruno Gomes e Gabriel Mercado, lesionados. Além disso, os jovens Gustavo Prado e Ricardo Mathias estão servindo a Seleção Brasileira Sub-20.

Brasil de Pelotas

Já o Xavante ocupa a segunda posição do Grupo C, com 5 pontos. A equipe comandada por William de Mattia venceu o São José por 1 a 0 na última rodada, mas terá um desfalque importante: Gabriel da Silva, expulso, cumpre suspensão.

Prováveis escalações

Internacional:

Anthoni; Braian Aguirre, Victor Gabriel (Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Luis Otávio), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Wesley e Borré.

Técnico: Roger Machado.

Brasil de Pelotas:

Wellington; Murillo, Bruno Miguel, G. Cerqueira e Higor; Rafael Gelati, Histone, Kaue, Juliano Fabro e Charopem; Mayco Félix.

Técnico: William de Mattia.

Últimos jogos das equipes

Internacional:

02/02 – Inter 2 x 2 Avenida – Campeonato Gaúcho

– Inter 2 x 2 Avenida – Campeonato Gaúcho 28/01 – São José 0 x 2 Inter – Campeonato Gaúcho

– São José 0 x 2 Inter – Campeonato Gaúcho 25/01 – Inter 2 x 0 Juventude – Campeonato Gaúcho

– Inter 2 x 0 Juventude – Campeonato Gaúcho 22/01 – Guarany de Bagé 2 x 2 Inter – Campeonato Gaúcho

– Guarany de Bagé 2 x 2 Inter – Campeonato Gaúcho 16/01 – Inter 0 x 2 México – Amistoso

Brasil de Pelotas:

02/02 – Brasil de Pelotas 1 x 0 São José – Campeonato Gaúcho

– Brasil de Pelotas 1 x 0 São José – Campeonato Gaúcho 29/01 – Caxias 4 x 2 Brasil de Pelotas – Campeonato Gaúcho

– Caxias 4 x 2 Brasil de Pelotas – Campeonato Gaúcho 25/01 – Brasil de Pelotas 0 x 0 Guarany – Campeonato Gaúcho

– Brasil de Pelotas 0 x 0 Guarany – Campeonato Gaúcho 22/01 – Brasil de Pelotas 0 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho

– Brasil de Pelotas 0 x 0 Grêmio – Campeonato Gaúcho 18/08/24 – Brasiliense 5 x 0 Brasil de Pelotas – Brasileirão Série D

Palpite para Internacional x Brasil de Pelotas

O Internacional entra como favorito, pois joga em casa e tem um elenco mais qualificado. O Brasil de Pelotas, por outro lado, pode apostar em uma defesa sólida para tentar surpreender no contra-ataque.

Palpite: Internacional 2 x 0 Brasil de Pelotas

Fique ligado para acompanhar esse grande confronto do Campeonato Gaúcho 2025!