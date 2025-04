ASSISTIR AO VIVO Cienciano x Atlético-MG COPA Sul-Americana 2025, HOJE (01/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Cienciano x Atlético-MG acontece HOJE (01) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Cienciano x Atlético-MG: Estreia do Galo na Sul-Americana – Informações, Escalações e Onde Assistir

O Atlético inicia sua jornada na Copa Sul-Americana nesta terça-feira (1º de abril), enfrentando o Cienciano, no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, Peru. A partida está marcada para às 21h30 e promete ser desafiadora, especialmente por conta da altitude da cidade, que está a quase 3.400 metros acima do nível do mar. O jogo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da competição.

Contexto da Partida

Após conquistar o hexacampeonato mineiro em março, o Atlético chega para o jogo com alguns pontos de incerteza. A equipe sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro, no último sábado (29). A falta de eficiência no ataque e erros defensivos foram fatores decisivos para a perda dos três pontos na competição nacional. O Galo chega em Cusco no domingo (30) após uma longa viagem, passando por Lima antes de chegar à cidade peruana.

Do outro lado, o Cienciano, equipe peruana, conta com a vantagem da altitude. O time está em boa fase, com três jogos sem perder. No entanto, ocupa apenas a 14ª posição no Campeonato Peruano, com cinco pontos conquistados em cinco jogos. Mesmo com esses desafios, a equipe peruana sabe da importância de jogar em casa e espera aproveitar o fator altitude para dificultar a vida do Galo.

Onde Assistir

A partida entre Cienciano e Atlético será transmitida pela ESPN Brasil e também poderá ser acompanhada pela plataforma de streaming Disney+. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) para a estreia do Atlético na Copa Sul-Americana.

Escalações Prováveis

Atlético:

Formação: 4-3-3

Escalação: Everson; Natanael, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Hulk e Rony.

Técnico: Cuca

Cienciano:

Formação: 4-4-2

Escalação: Bolado; Ortíz, Galeano, Estrada, Arias; Benites, Gómez, Ramúa, Romagnoli; Gentile e Garcés.

Técnico: Cristian Leonel Díaz

Ficha Técnica

Competição: Copa Sul-Americana 2025 – Fase de Grupos

Data e Horário: 1º de abril de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Garcilaso de la Vega, Cusco, Peru

Arbitragem: Leandro Rey (Argentina), Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

VAR: Hector Paletta (ARG)

Expectativa para o Jogo

Com a pressão de retomar o bom desempenho após a derrota para o Grêmio, o Atlético tentará superar os desafios impostos pela altitude e pela equipe do Cienciano, buscando um bom resultado para iniciar com o pé direito na Copa Sul-Americana. A partida será crucial para que o Galo estabeleça sua presença na competição internacional e siga em busca do título.

Acompanhe tudo ao vivo e não perca a estreia do Atlético na Copa Sul-Americana, com transmissão ao vivo pela ESPN Brasil e Disney+.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.