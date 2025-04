Com foco no crescimento econômico e sustentável, Governo de MS discute papel dos biocombustíveis

Com ações estratégicas em diferentes áreas que contribuem para a diversificação da matriz produtiva e o crescimento sustentável, Mato Grosso do Sul se destaca com a previsão de ser o estado do Brasil que mais vai crescer em 2025, segundo projeções do Banco do Brasil.

Para tratar do papel dos biocombustíveis na economia global e os investimentos do Estado no setor, o governador Eduardo Riedel participou da abertura do evento “Exame Superagro”, realizado na tarde desta segunda-feira (31), na Famasul.

Mato Grosso do Sul é o quarto maior produtor de etanol proveniente da cana-de-açúcar e segundo maior produtor de etanol de milho, no território nacional, além de estar prestes a conquistar a segunda posição nacional de maior produtor de biocombustíveis.

“Enxergo três agendas globais como grandes oportunidades, que são transição energética, segurança alimentar e sustentabilidade. É uma grande oportunidade estarmos inseridos, por competitividade e possibilidades. Com o posicionamento do Estado nesta área, voltamos a atenção para infraestrutura e logística, incentivos tributários, regulação do setor”, disse o governador Eduardo Riedel.

O evento Exame Superagro, reúne os maiores nomes do agronegócio brasileiro para discutir temas de relevância e profundidade para o setor. Em 2024, foi a primeira vez que o Exame Superagro saiu de São Paulo e foi realizado em Cuiabá (MT). Para 2025, o objetivo é seguir levando os debates mais relevantes sobre o agronegócio para as principais cidades que impulsionam esse mercado.

O editor de macroeconomia da Exame, Luciano Pádua, entrevistou o governador no painel “Mato Grosso do Sul na vanguarda dos biocombustíveis: cenários e estratégias para o futuro”. “Nós estamos com três usinas em operação, de etanol de milho e temos mais três anunciadas. É uma realidade, e está dando resultado, com todas as vantagens. O setor vem se reinventando e passando por uma transformação”, afirmou Riedel.

O Estado tem a indústria de transformação que mais cresceu no país na última década e meia. Para estimular a transformação dos produtos primários e recursos naturais, além da expansão da base produtiva industrial e sua interiorização, e incentivar a instalação de novas indústrias detentoras de tecnologia avançada, está em operação o programa MS Indústria.

O Mato Grosso do Sul tem menor alíquota modal geral de ICMS em vigor no país, de 17%, o que também contribui para a atração de investimentos. “Mantivemos a alíquota geral de 17%. E hoje somos o estado que mais investe, no Brasil, a sua receita corrente líquida, e tudo isso faz com o que o ambiente de negócios seja extremamente favorável”, disse o governador.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende