Juazeirense x Bahia, Assistir ao vivo Copa do Nordeste 2025, HOJE (05/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa do Nordeste de 2025 já começou aqui no SITE. A partida de hoje Juazeirense x Bahia é válida pela COPA DO NORDESTE e acontece HOJE 19 hs, horário de Brasília. O Mandante da partida é o Juazeirense que busca o triunfo em seus domínios. A agenda com a transmissão completa e ficha da partida pode ser vista agora.

Juazeirense x Bahia: Onde Assistir, Escalações e Mais pela Copa do Nordeste 2025

A Copa do Nordeste 2025 segue movimentando o futebol nordestino, e nesta quarta-feira (5 de fevereiro), a Juazeirense recebe o Bahia no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 19h00 (horário de Brasília). O jogo, válido pela 2ª rodada da fase de grupos, será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Onde Assistir Juazeirense x Bahia ao Vivo?

Canal: Premiere (pay-per-view)

Situação das Equipes na Copa do Nordeste

O Bahia chega embalado após uma goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa na estreia e lidera o Grupo B da competição. O técnico Rogério Ceni deve escalar um time mesclado, dando espaço para jovens da base, estratégia semelhante à utilizada no Campeonato Baiano.

Já a Juazeirense busca recuperação depois de perder por 2 a 1 para o América-RN na rodada inicial. O time ocupa a 5ª posição do Grupo A e precisa pontuar para não se distanciar da zona de classificação.

Prováveis Escalações

Bahia

Técnico: Rogério Ceni

Time provável: Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo (Rezende) e Fredi; Acevedo, Sidney (Jota) e Rodrigo Nestor; Tiago, Everaldo (Willian José) e Erick Pulga.

Juazeirense

Técnico: Carlos Rabello

Time provável: Igor Leonardo; Jhunior Santos, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos e Gutierrez; Alexsandro, Guilherme e Patrick.

Ficha Técnica do Jogo

Data: Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025

Quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025 Horário: 19h00 (de Brasília)

19h00 (de Brasília) Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro-BA

Estádio Adauto Moraes, Juazeiro-BA Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Análise do Confronto e Palpite

O Bahia chega como favorito, mas a Juazeirense promete um jogo difícil dentro de casa. O Esquadrão deve dominar a posse de bola e explorar a velocidade dos jovens da base, enquanto a Juazeirense aposta na experiência para surpreender.

Palpite: Bahia 2 x 1 Juazeirense

Acompanhe tudo sobre a Copa do Nordeste 2025 e não perca esse grande duelo!

Histórico da Copa do Nordeste

A competição é um dos torneios regionais mais prestigiados do país e conta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Confira a lista dos maiores campeões da Copa do Nordeste:

🏆 Bahia – 4 títulos (2001, 2002, 2017 e 2021)

🏆 Vitória – 4 títulos (1997, 1999, 2003 e 2010)

🏆 Ceará – 3 títulos (2015, 2020 e 2023)

🏆 Sport – 3 títulos (1994, 2000 e 2014)

🏆 Fortaleza – 3 títulos (2019, 2022 e 2024)

🏆 América-RN – 1 título (1998)

🏆 Campinense – 1 título (2013)

🏆 Santa Cruz – 1 título (2016)

🏆 Sampaio Corrêa – 1 título (2018)

A Copa do Nordeste promete ser emocionante nesta temporada, com clubes brigando pela taça e jogos transmitidos para todo o Brasil. Fique ligado e acompanhe as partidas ao vivo! 🎥⚽

ONDE ASSISTIR A COPA DO NORDESTE 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá ampla cobertura de transmissão para que os fãs acompanhem todos os confrontos. Os jogos serão exibidos na TV aberta pelo SBT, garantindo acesso gratuito aos torcedores. Na TV fechada, a ESPN será responsável pela exibição das partidas, enquanto o canal por assinatura Premiere também transmitirá os jogos da competição por pay-per-view. Além disso, a Copa do Nordeste contará com transmissões ao vivo em plataformas digitais, como o Premiere Play, permitindo que os torcedores assistam aos jogos diretamente de seus dispositivos móveis e computadores. Com essas opções, os fãs têm diversas maneiras de se conectar com o torneio e acompanhar a disputa pelo título regional.