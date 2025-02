Qual filme vai passar Sexta (07/02) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 07/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Sessão da Tarde e Corujão I – Sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025

Nesta sexta-feira, 07 de fevereiro de 2025, prepare-se para uma tarde de boa diversão e emoção com a nossa programação especial! A “Sessão da Tarde” traz uma comédia romântica que promete encantar o público, enquanto o “Corujão I” apresenta um drama intenso que vai prender sua atenção até altas horas da noite.

Sessão da Tarde – O Diário da Princesa 2

Título Original: Princess Diaries 2: Royal Engagement

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2004

Diretor: Garry Marshall

Elenco: Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Elizondo, John Hys-Davies, Heather Matarazzo, Chris Pine, Callum Blue

Classe: Comédia, Romance

Em O Diário da Princesa 2, a história continua acompanhando Mia Thermopolis (Anne Hathaway) em sua surpreendente jornada rumo à realeza. Agora com 21 anos, Mia se vê diante do desafio de assumir o trono de Genovia, mas seu direito à coroa é colocado em xeque, pois as tradições do reino exigem que a rainha seja casada. Entre decisões de vida e o dilema de seguir os protocolos reais, Mia precisará equilibrar o seu coração e as demandas da monarquia. Julie Andrews, como a rainha Clarisse, retorna com sua marca inconfundível de sabedoria e elegância, guiando a jovem princesa com carinho e firmeza. O filme é recheado de momentos cômicos, erros de etiqueta e romance, e reforça a mensagem de que, mesmo sob os holofotes da realeza, é possível permanecer fiel a si mesmo e ao próprio coração.

Horário de exibição na Sessão da Tarde:

Data: Sexta-feira, 07/02/2025

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Corujão I – Luxúria e Poder

Título Original: Zipper

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Mora Stephens

Elenco: Patrick Wilson, Dianna Agron, Lena Headey, Richard Dreyfuss, Penelope Mitchell, Alexandra Breckenridge

Classe: Drama

No “Corujão I” de hoje, a tensão e o suspense dominam em Luxúria e Poder, um drama que explora os limites do desejo e da ética no ambiente corporativo. Sam Ellis, interpretado por Patrick Wilson, está vivendo um momento de ascensão em sua carreira, mas se vê em uma situação delicada quando descobre que uma estagiária, cuja paixão transborda, não consegue esconder seus sentimentos. Em meio a conflitos internos e dilemas morais, Sam tenta conter seus impulsos, mas a situação rapidamente foge de seu controle, levando a consequências inesperadas. O elenco, que conta com a presença marcante de Dianna Agron e Lena Headey, entrega atuações intensas que ilustram a complexidade das relações de poder e desejo em um ambiente competitivo. O filme é um convite à reflexão sobre como as paixões podem influenciar decisões profissionais e pessoais, criando um cenário onde os limites entre o certo e o errado se tornam cada vez mais tênues.

Horário de exibição no Corujão I:

Data: Sexta-feira, 07/02/2025

Horário: 20h00 (horário de Brasília)

Aproveite essa sexta-feira para se entreter com O Diário da Princesa 2 na Sessão da Tarde e, mais tarde, mergulhe na tensão de Luxúria e Poder no Corujão I. Prepare sua pipoca, reúna a família ou os amigos e desfrute de uma programação que combina humor, romance, drama e muita emoção!