Nova Iguaçu continua ações de recuperação nos bairros afetados pelas chuvas

Posted on

As atividades na piscina são as mais procuradas pelos interessados – Theo Theodoro/Prefeitura do Rio O Parque Radical de Deodoro, em Ricardo de Albuquerque, está com cerca de 500 vagas disponíveis para diversas modalidades esportivas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas na secretaria do local. Todas as aulas são gratuitas e a […]