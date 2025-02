Prefeitura de Bonito Inicia o “Programa de Qualificação para o Turismo” com Curso de Inglês em 2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, deu início ao “Programa de Qualificação para o Turismo”, voltado para a capacitação de profissionais que atuam no setor. Como primeira ação do programa em 2025, está sendo ofertado o curso de Inglês para o Turismo, visando aprimorar a comunicação e a recepção de turistas estrangeiros no município.

Foram disponibilizadas 25 vagas, todas preenchidas, demonstrando o grande interesse da população em se qualificar para atender melhor os visitantes de Bonito. O curso tem duração de três meses, com aulas ministradas às segundas, terças e quintas-feiras.

A realização do curso conta com o apoio da Fecomércio MS e do Senac, instituições reconhecidas pela excelência na capacitação profissional. O programa reforça o compromisso da Prefeitura e da Sectur em fortalecer o turismo, promovendo a qualificação dos profissionais e aprimorando a experiência dos turistas que visitam o destino.

Além do curso de Inglês para o Turismo, o programa já ofertou capacitações voltadas para gastronomia, bares e restaurantes, fotografia, curso de espanhol, brigadistas, salva-vidas, entre outros. Entre 2021 e 2024, mais de 2.000 alunos foram formados, contribuindo para o aprimoramento do atendimento e dos serviços oferecidos na cidade.