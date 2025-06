HGNI celebra Dia Mundial do Doador com histórias marcantes e ação especial

Em meio à campanha do Junho Vermelho e às ações pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste sábado (14), o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) se tornou palco de histórias comoventes que mostram como a solidariedade no ato de doar pode salvar vidas. Entre os corredores da maior emergência da Baixada Fluminense, duas famílias se conectam por um mesmo motivo: o impacto das doações na vida de seus parentes queridos.

Rafael William, de 23 anos, sofreu um grave acidente de moto e chegou ao HGNI com hemorragia interna, precisando de transfusões urgentes. Ao seu lado estava a tia Zuleide Rodrigues, de 57 anos, funcionária do hospital. Ela havia doado sangue uma única vez há duas décadas, mas o susto com o sobrinho reacendeu seu compromisso com a causa. Mobilizou amigos, familiares e até desconhecidos pela internet. A corrente de solidariedade superou as necessidades de Rafael e ajudou outros pacientes. “Não esperem a causa bater à porta. Assim como meu sobrinho precisou, tantos outros filhos, netos e irmãos estão nos hospitais contando com esse gesto”, alertou Zuleide.

Já recuperado, Rafael também fez questão de incentivar a doação. “Achei incrível como as pessoas abraçaram a causa. Gente que eu nunca vi na vida foi doar. E essas doações seguem ajudando muita gente”, afirmou ele.

Outra história que emocionou as equipes do hospital foi a de Josefa Barboza, de 47 anos, e seus dois filhos. Caíque, o mais velho, de 20 anos, também sofreu um acidente de moto e está internado desde 1º de maio, precisando de várias transfusões. Josefa e o filho mais novo, Caio, de 18 anos, atraíram um mutirão por meio das redes sociais para ajudar Caíque. A resposta foi tão positiva que superou as expectativas, fortalecendo os estoques do banco de sangue.

“Me perguntavam qual era o tipo sanguíneo que meu filho precisava. Eu sempre respondia: o seu! Queríamos mostrar que doar não era só por nós, mas por todos que estão aqui lutando pela vida”, destacou Josefa.

Banco de sangue do HGNI amplia atendimento e recebe ação especial do Dia Mundial do Doador

Para ampliar o alcance da campanha e facilitar o acesso dos doadores, o HGNI estendeu o horário de funcionamento do seu banco de sangue. Além de atender de segunda a sábado, das 7h30 às 18h, o local passou a funcionar também aos domingos, no mesmo horário. A novidade começou no último domingo (8) e inclui os feriados dos próximos fins de semana. A medida busca reforçar os estoques e incentivar a doação regular, especialmente durante o Junho Vermelho.

Nesta semana, o hospital também promoveu uma ação especial em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue. O ambiente do banco de sangue ganhou decoração temática, mensagens de incentivo e a presença da tradicional gotinha de sangue — personagem simbólica que já é conhecida pelos corredores da unidade. A iniciativa emocionou quem passou por lá, atraiu novos doadores e reforçou a importância de tornar esse gesto parte da rotina da população.

Para saber como doar, acesse: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/doesangue/