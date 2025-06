Diretor executivo da Funjope recebe medalha Epitácio Pessoa pelo trabalho realizado na área da cultura

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, recebeu, nesta quinta-feira (12), a medalha Epitácio Pessoa, maior condecoração da Assembleia Legislativa da Paraíba, só entregue a personalidades que se destacam por ações em prol do Estado. A honraria foi uma propositura do deputado estadual João Gonçalves pelo trabalho de relevância prestado pelo gestor da Funjope em prol da cultura de João Pessoa.

“Receber uma homenagem desse porte da Assembleia Legislativa me deixa muito emocionado, evidentemente. É uma conquista e um reconhecimento grande por parte da sociedade de João Pessoa e da Paraíba sobre o nosso trabalho, sobre a política de cultura da cidade de João Pessoa, mas isso tudo aumenta muito a minha responsabilidade”, pontuou o diretor Marcus Alves.

Ele, inclusive, reconhece que é um trabalho feito a várias mãos. “Eu dedico essa homenagem a um conjunto de pessoas que me ajudaram e ajudam a desenvolver esse trabalho, funcionários da Funjope, um grupo muito forte e muito intenso, também diversos artistas, associações, ONGs, coletivos de artistas que compreendem e abraçaram a nossa política de cultura nas mais diversas áreas”, enumerou.

Marcus Alves agradeceu também pelo estímulo e o cuidado que o prefeito Cícero Lucena tem com o trabalho da Funjope. “O gestor principal da Prefeitura, os dois prefeitos, Cícero Lucena e Leo Bezerra, compreendem a nossa perspectiva do desenvolvimento da cultura, nos estimulam o tempo todo para cuidarmos, abraçarmos e estimularmos o maior número possível das culturas de João Pessoa, da diversidade das nossas culturas. Isso tudo me deixa muito contente, mas é preciso gratidão aos grupos, às pessoas e à sociedade que compreendeu o nosso trabalho”, acrescenta o diretor.

Conforme o deputado João Gonçalves, a propositura considerou a vida do gestor Marcus Alves sempre pautada em fazer o melhor para a cultura de João Pessoa. Para ele, os investimentos na cultura foram significativos para que Marcus Alves merecesse a honraria.

“Este é um momento de valorização de todos que fazem parte da cultura popular, aos amantes desse trabalho sério, que trouxe, juntamente com o prefeito Cícero Lucena, João Pessoa para outro patamar, prestigiando, valorizando e contemplando todos os segmentos populares, entre eles, as quadrilhas. Nós voltamos àquelas festas, trazendo 300 mil pessoas para a praia, para ver shows durante o período de fim de ano, janeiro, férias, enfim. Além disso, a gestão trouxe o profissional e o ser humano que é Marcus Alves, um homem que tem um currículo vasto, pedagógico, científico e, acima de tudo, humano. Fica aqui o meu reconhecimento à pessoa dele e ao trabalho dele”, afirmou o parlamentar.

Durante a cerimônia, houve uma apresentação musical com a cantora Grazi Villanueva e o tecladista Igo Wendel, que cantaram uma música de um poema composto por Marcus Alves e Dida Fialho chamado ‘O primeiro passeio do anjo’.

Silvânia Leonel, mãe de uma criança autista, também cantou uma música. Além dela, os cordelistas Claudete Gomes, Robson Jampa e Mané Gostoso, acompanhados pelo repentista Oliveira de Panelas, entregaram um busto ao diretor, criado pelo artista plástico e escultor Jurandir Maciel.

Perfil – Antônio Marcus Alves de Souza tem doutorado em Sociologia e mestrado em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), e bacharel em Comunicação Social – habilitação em Jornalismo – pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Foi professor da Universidade Católica de Brasília (UCB) e do Instituto de Ensino Superior da Paraíba (IESP) nos cursos de Direito e Comunicação, atuando principalmente nas áreas de crítica de cultura, ciência política e sociologia jurídica. Foi secretário de Comunicação Social da Prefeitura de João Pessoa e da Prefeitura de Conde.

Atualmente é diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), realizando atividades como o Carnaval Tradição, Paixão de Cristo, São João – com o Festival de Quadrilhas Juninas -, Festa das Neves e festividades natalinas.

Uma ação de destaque em sua gestão na Funjope é a Tardezinha Inclusiva, que integra o projeto Somos Capazes. A iniciativa, realizada há quase quatro anos, tem feito a diferença na vida de crianças autistas com uma ação mensal realizada no Centro Cultural de Mangabeira.

A Tardezinha Inclusiva, que conta com o apoio e o estímulo da Prefeitura de João Pessoa, rendeu uma premiação inédita para o prefeito Cícero Lucena, que conquistou o Prêmio Orgulho Autista Brasil, promovido pelo Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), tornando-se o primeiro gestor municipal do País a receber essa honraria.