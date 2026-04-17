Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega tomógrafo no município do Serro e amplia acesso a exames

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Em agendas no Serro, cidade do Vale do Jequitinhonha, nesta quinta-feira (16/4), o governador Mateus Simões entregou um tomógrafo que amplia a capacidade de diagnóstico da rede local. A medida fortalece a assistência e amplia a oferta de exames no município.

Com um investimento superior a R$ 1,5 milhão do Governo de Minas, por meio da Secretaria Estado de Saúde (SES-MG), o equipamento foi instalado na Casa de Caridade Santa Tereza e terá capacidade para realizar cerca de 60 exames por mês. A expectativa é que ele passe a funcionar em até 15 dias.

O novo equipamento permitirá que pacientes do Serro e de cidades próximas não precisem se deslocar até Diamantina, a cerca de 90 quilômetros de distância, para realizar o exame. A mudança reduz o tempo de espera, facilita o acesso ao diagnóstico e contribui para o início mais rápido dos tratamentos.

A entrega também ajuda a desafogar a rede regional de saúde, ao descentralizar atendimentos e ampliar a resolutividade dos serviços locais.

“A pessoa que precisava de um exame tinha que deslocar duas horas para fazê-lo, e isso só prejudicava a saúde do paciente. A garantia do tomógrafo não muda só a condição do hospital, de fazer os procedimentos, também muda a condição de resposta à saúde da microrregião como um todo”, comentou o governador.

Desde 2021, o Governo de Minas já investiu mais de R$ 160 milhões para a aquisição de 104 tomógrafos em todo o estado. Sete cidades receberam o equipamento no Vale do Jequitinhonha: Araçuaí, Capelina, Almenara, Pedra Azul, Padre Paraíso, Serro e Itaobim.

Investimentos em saúde no município

Nos últimos anos, o Governo de Minas ampliou os investimentos em saúde no Serro, com ações que vão da atenção primária ao atendimento hospitalar. Entre 2019 e 2025, foram destinados mais de R$ 11,4 milhões para a atenção primária, com foco na ampliação e qualificação dos serviços básicos.

A Casa de Caridade Santa Tereza, onde o tomógrafo será instalado, também recebe recursos contínuos por meio da política Valora Minas, que já repassou mais de R$ 9,4 milhões à unidade desde 2021, contribuindo para a melhoria da assistência hospitalar.

Na área de cirurgias eletivas, o município já recebeu mais de R$ 6,5 milhões pelo programa Opera Mais, Minas Gerais, que ampliou o número de procedimentos realizados na rede pública.

Outros investimentos incluem recursos para reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBSs), aquisição de equipamentos e fortalecimento do transporte de pacientes, com repasses do Transporta SUS e entrega de ambulâncias e veículos sanitários.

O município também conta com atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com unidade de suporte básico em funcionamento, garantindo assistência de urgência à população.

Governo presente

A ação na cidade do Serro está integrada ao projeto Governo Presente, que leva a estrutura do Estado para diferentes regiões de Minas Gerais entre os meses de março e julho de 2026.

A entrega do tomógrafo ocorre durante a semana da transferência temporária da capital mineira para Diamantina, oficializada na segunda-feira (13/4), reforçando a presença do Governo de Minas em todas as regiões do estado e a aproximação com as demandas reais da população.

Ainda no Serro nesta quinta-feira, o governador Mateus Simões se reuniu com empresários, especialmente ligados à cadeia produtiva do queijo, momento em que teve a oportunidade de conhecer os detalhes e especificidades da região, além de abordar temas como regularização das pequenas propriedades, reforço de boas práticas e a constante busca por melhorias, como na bem-sucedida campanha para que os modos de fazer o Queijo Minas Artesanal (QMA) fossem reconhecidos como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, algo que foi concluído em 2024.