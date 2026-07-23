Rio Fashion Week deve movimentar R$ 100 milhões na economia carioca, mostra levantamento da Prefeitura – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Púbilico esperado é de 30 mil pessoas entre os dias 15 e 18 de abril, no Pier Mauá

O Rio de Janeiro volta ao radar global da moda, com a realização da primeira edição do Rio Fashion Week. A semana de moda começou terça-feira, em um desfile de abertura no Palácio da Cidade, e entre os dias 15 e 18 de abril toma o Porto Maravilha — um dos cenários mais icônicos e referência da transformação urbanística do Rio nos últimos anos.

O estudo especial “Rio Fashion Week 2026: Potenciais Impactos Econômicos”, realizado pelas secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e de Turismo (SMTUR-Rio), aponta que o evento tem potencial de movimentar cerca de R$ 100 milhões na economia carioca, com um público estimado em 30 mil pessoas. Reconhecendo a vocação histórica do Rio de Janeiro, a relevância econômica da indústria da moda e o capital simbólico que a cidade carrega, a Prefeitura assumiu o protagonismo no retorno da semana de moda.

– O Rio Fashion Week é mais do que um evento. É uma estratégia de desenvolvimento de uma cidade global. Atrai investimentos e nos dá um posicionamento internacional. Proporciona um impacto de R$ 100 milhões na economia e gera milhares de empregos diretos e indiretos. É a criatividade agindo como motor da economia – afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere.

O público aguardado é formado por cariocas, turistas nacionais e internacionais. Na programação, desfiles autorais e apresentações de grandes marcas em uma área voltada para negócios, o Rio Fashion Business. Além disso, estão previstas ativações publicitárias, festas exclusivas e uma curadoria gastronômica alinhada ao conceito do evento.

– O Rio exporta moda, então é fundamental que tenhamos um evento forte do setor acontecendo na cidade, atraindo os holofotes e aquecendo a economia dessa importante indústria criativa com DNA carioca – avalia Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do Rio.

O cálculo dos impactos econômicos considera uma cadeia que envolve gastos com ingressos, infraestrutura do evento, desfiles das marcas, contratação de profissionais, gastronomia, entretenimento e festas, hospedagem para turistas, além de negócios gerados no âmbito do Rio Fashion Business. Segundo a organização do evento, O Rio Fashion Week gera mais de 8 mil empregos diretos e indiretos.

Os dados do novo estudo da Prefeitura reforçam o potencial do setor: segundo a RAIS (Ministério do Trabalho e Emprego), o Rio conta com cerca de 6,6 mil empresas de moda, representando 4,6% do total da cidade. No mercado de trabalho, são 49,2 mil empregos formais e 41,7 mil MEIs, totalizando mais de 90 mil profissionais — entre criativos, técnicos e empreendedores —, com uma massa salarial anual estimada em R$ 3,7 bilhões.

Rio Fashion Week reforça a economia criativa e o status global da cidade

O Rio Fashion Week nasce como um novo hub criativo e plataforma de conexão no calendário oficial da moda no Brasil. A iniciativa é resultado da parceria entre a Prefeitura do Rio e a IMM, importante empresa de esportes e entretenimento do país, também responsável pela realização do São Paulo Fashion Week.

– Há anos que não temos uma semana de moda na cidade mais desejada do mundo. O Rio é um celeiro de tendências, um laboratório a céu aberto de comportamento, estilo e identidade. Esse evento recoloca a cidade no circuito global fashion e será fundamental para impulsionar nossa economia e visibilidade internacional – afirma a secretária municipal de Turismo, Daniela Maia.

A estratégia do evento é devolver ao Rio sua posição como polo global de criação, inovação e negócios no segmento da moda, conectando designers, marcas, compradores e formadores de opinião em uma plataforma dinâmica e contemporânea.

O estudo completo está disponível no Observatório Econômico do Rio.