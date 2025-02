Prefeitura de Sorocaba entrega creche no Jardim Santo Amaro – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

Com a presença de inúmeros moradores, a Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), entregou, nesta terça-feira (4), as obras de construção do Centro de Educação Infantil (CEI) 145 “Edson Jonas Gonsalez”, localizado na Rua Esmeralda João, no Jardim Santo Amaro, Zona Norte da cidade.

A nova creche, construída com recursos destinados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal, tem dez salas de aula e atenderá 188 crianças, de 0 a 3 anos, do berçário à etapa creche 3 em período integral. A unidade será administrada pelo Instituto IFMC (Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz), em gestão compartilhada com o Município.

“É uma alegria grande estar aqui com vocês em mais uma inauguração de unidade escolar. Já entregamos uma creche ontem e vamos inaugurar mais duas ainda nesta semana. Parabéns a toda a equipe da Sedu”, destacou o prefeito Rodrigo Manga, antes de apresentar aos moradores o uniforme escolar e, de forma inédita, a mochila gratuita, que foram entregues às crianças.

Trata-se da oitava unidade inaugurada entre as unidades programadas e anunciadas pela atual Administração. Até o momento, foram entregues seis Centros de Educação Infantil: CEI-143 “Prof.ª Sara Aparecida Pereira” (Jardim Alpes), CEI-137 “Ambrosina Amaral Marchetti” (Vila Almeida), CEI-138 “Prof.ª Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio” (Jardim Novo Horizonte), CEI-140 “Prof. Carlos Camargo Costa” (Parque São Bento), CEI-141 “Maria de Lourdes da Silva Fernandes” (Jardim Itália) e o CEI-142 “Pedro Aves Guimarães Filho” (Jardim dos Pássaros). Enquanto, no Jardim Iporanga, foi entregue a Escola Municipal “Isabel Crespo Wey”, que atende a etapa pré-escola, em período integral.

“Comemoramos a inauguração de mais um Centro de Educação Infantil em nossa cidade. Aqui vocês trarão seus filhos para que possam ter um início de vida escolar muito saudável. Toda a obra foi feita com excelência e muito carinho”, declarou o secretário da Educação, Clayton Lustosa.

Com área total construída de 1.330,06 metros quadrados, o novo CEI foi construído utilizando o método de construção estrutural em PVC/Concreto, pela empresa Casagrande Serviços e Construções Ltda., vencedora do processo licitatório. As salas de aula e demais dependências foram desenhadas para atender à comunidade escolar, com todo conforto e segurança. A unidade conta ainda com playground, solários, pátio interno, além de amplos espaços ao ar livre.

Silvia Regina dos Santos Bento, moradora do bairro Caguassu, estava presente na solenidade, com a filha Maria Júlia, de 2 anos, que está matriculada na unidade. Ela já conversou com a equipe da creche e tirou todas as dúvidas que tinha. “Estou muito feliz. É pertinho de casa! Achei aqui incrível, muito mais do que eu imaginava”, elogiou.

O evento contou, ainda, com a participação dos secretários municipais de Comunicação (Secom), Lucas Pedrozo; de Serviços Públicos e Obras (Serpo), Darwin José de Almeida Rosa; de Mobilidade (Semob), Carlos Eduardo Paschoini; do diretor-presidente da Urbes, Sérgio Barreto, e do ouvidor Geral do Município, Evandro Bueno. Também esteve presente o vereador Ítalo Moreira, os representantes do IFMC, Frei Elton Philip e Daciane Antunes, equipe da Sedu e familiares de Edson Jonas Gonsalez, patrono homenageado.