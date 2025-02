Santos x Botafogo-SP , ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (05/02)

Por MRNews



O jogo entre Santos x Botafogo-SP acontece HOJE (05/02) às 31h35 hs. O mandante da partida é Santos que busca a vitória em seus domínios. O jogo é válido pelo Campeonato Paulista de 2025, também conhecido como Paulistão 2025, segundo informações da página saobernardofc.com.br

O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Santos x Botafogo-SP: Reestreia de Neymar Agita o Campeonato Paulista 2025

Nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 21h35 (horário de Brasília), a Vila Belmiro será o palco de um dos confrontos mais esperados do Campeonato Paulista 2025. O Santos, que lidera o Grupo B com sete pontos – empatado com o Guarani, mas à frente graças ao saldo de gols (nove contra sete) – enfrenta o Botafogo-SP, que vem de uma fase complicada, com apenas três pontos conquistados em seis rodadas. O jogo promete emoção e grandes oportunidades, especialmente pela reestreia de Neymar, que retorna aos gramados com a camisa do Peixe após três meses de ausência.

Contexto e Importância da Partida

Após uma derrota por 3 a 1 para o Santos, no último sábado, o Botafogo-SP luta para sair da pior campanha do Paulistão. Em contraste, o Santos, que já venceu o clássico contra o São Paulo por 3 a 1, chega com moral elevada e confiança renovada. A reestreia de Neymar é o grande destaque desta rodada. Após sua última atuação em 4 de novembro, quando vestia o Al Hilal, o craque rescindiu com o clube árabe, assinou com o Santos por um contrato de seis meses e agora retorna ao futebol brasileiro pela primeira vez desde 2013. A expectativa é de que sua presença traga um novo ânimo ofensivo para o time, além de ser um fator decisivo na busca por mais pontos na competição.

Onde Assistir

O confronto será transmitido ao vivo para os torcedores através de diversas plataformas:

TV aberta: Record

Record TV paga: TNT e Nosso Futebol+

TNT e Nosso Futebol+ Streaming: Max, UOL Play e Zapping Sports

Prováveis Escalações

Santos (Técnico: Português – escalação sujeita a alterações devido à suspensão automática de um jogador, decorrente de expulsão no clássico contra o São Paulo):

Goleiro: Gabriel Brazão

Gabriel Brazão Defesa: Léo Godoy, José Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira

Léo Godoy, José Ivaldo, Luan Peres e Vinicius Lira Meio-campo: Tomas Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo

Tomas Rincón, Diego Pituca e Gabriel Bontempo Ataque: Guilherme, Tiquinho Soares e, o grande destaque, Neymar

Neymar deverá iniciar a partida como titular, marcando seu retorno triunfal aos gramados do Santos e buscando trazer a magia que o consagrou no futebol brasileiro.

Botafogo-SP (Técnico: Márcio Zanardi – com desfalques de Victor Souza e Gustavo Bochecha, e o volante Sabit cumprindo suspensão):

Goleiro: João Carlos

João Carlos Defesa: Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso

Jeferson, Alisson Cassiano, Allyson e Gabriel Risso Meio-campo: Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel

Gabriel Bispo, Alejo Dramisino e Leandro Maciel Ataque: Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Jonathan Cafú

A equipe de Botafogo-SP precisará se reinventar para enfrentar um Santos motivado e recheado de talentos, principalmente com a reintrodução de Neymar, que promete desequilibrar a partida.

Arbitragem

A partida será comandada pelo árbitro Matheus Delgado Candançan, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Tadeu Alves de Souza, com o VAR a cargo de Marcio Henrique de Gois.

Palpites e Prognóstico

Especialistas apostam na vitória do Santos, com palpites variando entre 2 a 1 e 2 a 0. A expectativa é de que o time aproveite o fator casa e o retorno de Neymar para superar as dificuldades do Botafogo-SP, que enfrenta uma campanha complicada e problemas disciplinares. A reestreia de Neymar pode ser o catalisador necessário para reverter a maré e consolidar o domínio do Santos na competição.

Com um cenário de contrastes entre o entusiasmo do Santos e o momento delicado do Botafogo-SP, este jogo promete ser uma verdadeira batalha de forças no Paulistão 2025. Torcedores poderão acompanhar cada lance e emoção através das diversas plataformas de transmissão, garantindo que ninguém perca nenhum detalhe deste confronto decisivo.