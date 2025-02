Prefeitura de Boa Vista oferta 200 vagas para curso de Robótica Educacional

Foto: Fernando Teixeira/Semuc/PMBV



Entre os dias 10 e 12 de fevereiro, a Prefeitura de Boa Vista abrirá inscrições gratuitas para o curso de Robótica Educacional no Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI). Serão disponibilizadas 200 vagas, sendo 128 para matrícula imediata e 72 para cadastro de reserva. O público-alvo são crianças de 9 a 14 anos, com opções de turmas nos turnos matutino e vespertino.

Os interessados deverão fazer as inscrições exclusivamente pela internet, através do link: https://cidadesocial.pmbv.rr.gov.br/login. Ao acessar a página, pais ou responsáveis devem cadastrar o nome do candidato, preencher o formulário e, em seguida, selecionar o turno desejado. O edital com o cronograma está disponível no site: https://concursos.boavista.rr.gov.br/.

Vale destacar a prova objetiva de 10 questões, abrangendo português, matemática, bem como produção textual, ocorrerá de forma presencial no dia 21 de fevereiro, no CCTI, localizado na avenida Glaycon de Paiva, 1820 – Mecejana. A divulgação da lista de classificados e de espera está prevista para o dia 27 de fevereiro.

Sobre o curso de Robótica Educacional

Possui carga horária de 40 horas de atividades extracurriculares

O objetivo é proporcionar um processo de ensino-aprendizagem que fomente o desenvolvimento de habilidades da criança e do adolescente, por meio do uso da robótica no cotidiano

Além disso, visa estimular o conhecimento dos conceitos e metodologias STEAM (sigla em inglês para "Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática").

Fonte: Da Redação