Com zero latrocínio e redução de crimes violentos, SC tem janeiro histórico na Segurança Pública

Santa Catarina inicia 2025 com resultados históricos na Segurança Pública. Dados consolidados pela Gerência de Estatística e Análise Criminal da Diretoria de Inteligência Estratégica da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Santa Catarina, apontam que o Estado alcançou os melhores índices dos últimos anos, consolidando a liderança no ranking como o Estado mais seguro do Brasil.

Além de não registrar latrocínios (roubo seguido de morte), nem lesões corporais seguidas de morte, o mês de janeiro apresentou reduções nas mortes violentas, obteve o menor número de homicídios da série histórica, que começou a ser computada em 2008, além da redução de 50% em feminicídios e redução no indicador de violência doméstica.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Flávio Graff, os números são reflexo de um trabalho integrado entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Científica, com apoio tecnológico e ações de inteligência cada vez mais eficientes:

SONORA

Em janeiro de 2025 foram 49 vítimas de homicídio, o menor número registrado desde 2008.

Mortes violentas é o segundo menor da série histórica, foram 66 casos. Feminicídio foram três vítimas, também é o menor dos últimos anos para o período comparado, uma redução de 50% comparado a 2023. Violência doméstica reduziu 24,4% em comparação a 2024, foram 7.036 ocorrências em janeiro de 2025, enquanto janeiro de 2024 foram 9.442 casos.