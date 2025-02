Estudantes de Boa Vista podem renovar cartão de transporte pelo celular

Foto: Giovani Oliveira/Semuc/PMBV



Com o retorno às aulas, os estudantes que utilizam o transporte público para se deslocar precisam se recadastrar para comprovar vínculo com a instituição de ensino, e assim, garantir a continuidade do benefício da meia tarifa. Para tornar esse processo mais prático e acessível, a concessionária do transporte público em Boa Vista aderiu ao aplicativo Atlasmob. Ele que permite a renovação do cartão estudantil de forma 100% digital.

Anteriormente, os alunos precisavam comparecer presencialmente ao Terminal José Campanha Wanderley, no Centro, portando documentos físicos. Agora, com a nova ferramenta, todo o procedimento pode ser feito pelo celular, reduzindo filas e agilizando a análise dos cadastros.

“Nosso objetivo é modernizar e facilitar esse processo. Com o aplicativo, o estudante pode realizar a renovação do benefício de onde estiver, de maneira rápida e segura”, destacou Diego Hauck, gerente da Cidade de Boa Vista Transportes Urbanos LTDA.

Como funcionará o recadastramento?

O uso do Atlasmob é simples e intuitivo. Conforme Hauck, o estudante deve baixar o aplicativo nas lojas Google Play ou Apple Store, criar um cadastro informando e-mail, CPF, data de nascimento e senha, finalizando com a confirmação do registro pelo link enviado por e-mail.

Em seguida, basta preencher os dados na aba “Editar Cadastro” e acessar a opção “Renovação para Cartão Estudante”. Desse modo, o sistema solicitará o envio de fotos de documentos, como identidade e comprovante de matrícula.

“A análise dos dados leva até 48 horas e, após a aprovação, o estudante pode comparecer ao Terminal José Wanderley Campanha ou Luís Canuto Chaves para regravar o cartão, sem necessidade de enfrentar filas”, detalhou Hauck.

Fonte: Da Redação