Comunicado Oficial – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria de Saúde, informa que alguns medicamentos do Componente Especializado, cuja responsabilidade de repasse é do Governo do Estado, encontram-se temporariamente em falta.

Medicamentos:

Ácido ursodesoxicólico 50 mg, Ácido zoledrônico 0,05 mg/ml, Adalimumabe 40 mg, Agulha para aplicação de insulina, Brimonidina tartarato 0,2%, Brinzolamida 1%, Burosumabe 20 mg/ml, Caneta de insulina glargina, Ciprofibrato 100 mg, Clozapina 25 mg, Clozapina 100 mg, Codeína 60 mg, Codeína 30 mg, Codeína fosfato 3 mg/ml (solução oral), Danazol 100 mg, Dapagliflozina 10 mg, Deferasirox 500 mg, Desmopressina 0,1 mg/ml (aplicação nasal), Donepezila 5 mg, Donepezila

10 mg, Dorzolamida cloridrato 2%, Enoxaparina sódica 40 mg/0,4 ml, Entacapona

200 mg, Enzimas pancreáticas 10.000, Formoterol 12 mcg, Formoterol 12 mcg +

Budesonida 400 mcg, Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg, Fenofibrato 200 mg, Fenofibrato 250 mg, Fórmula com aminoácidos livres, Fumarato de dimetila 240 mg, Gabapentina 300 mg, Gabapentina 400 mg, Galantamina 8 mg, Galantamina 24 mg, Glatirâmer acetato 40 mg, Goserrelina acetato 3,6 mg, Hidroxiureia 500 mg, Imiglucerase 400 Ul, Insulina glargina 100 Ul/ml (cartucho), Insulina degludeca, Insulina lispro, Isotretinoína 20 mg, Kit infusão infliximabe, Lamotrigina 25 mg, Lamotrigina 50 mg, Leflunomida 20 mg, Leuprorrelina 45 mg, Levetiracetam 250 mg, Levetiracetam 500 mg, Mesalazina 2 g (sachê), Memantina 10 mg, Mesalazina 500 mg (comprimido), Mesalazina 500 mg (supositório), Mesalazina 800 mg, Metadona 10 mg, Metotrexato 2,5 mg, Micofenolato de mofetila 500 mg, Morfina 10 mg/ml (injetável), Morfina sulfato 10 mg, Morfina sulfato 30 mg, Naproxeno 500 mg, Olanzapina 10 mg, Paricalcitol 5 mcg, Penicilamina 250 mg, Piridostigmina 60 mg, Pilocarpina 2%, PKU – 2, Pravastatina 10 mg, Protetor solar 120 ml, Primidona 250 mg, Quetiapina 300 mg, Riluzol 50 mg, Risperidona 1 mg/ml, Risperidona 1 mg, Risperidona 2 mg, Rivastigmina 9 mg (transdérmico), Rivastigmina 18 mg (transdérmico), Rivastigmina 2 mg/ml, Rivastigmina 3 mg, Rivastigmina 4,5 mg, Rivastigmina 6 mg, Sevelamer 800 mg, Somatropina 12 UI, Timolol (solução oftálmica), Tofacitinibe 5 mg, Topiramato 100 mg, Topiramato 50 mg, Toxina botulínica tipo A 500 Ul, Triptorelina 22,5 mg,

Vigabatrina 500 mg, Ziprasidona 40 mg.

O desabastecimento ocorre em razão de atraso na entrega por parte das empresas fornecedoras estaduais, responsáveis pela aquisição e distribuição desses medicamentos. Assim que houver o repasse ao Município, a dispensação será imediatamente normalizada.

As equipes da Secretaria de Saúde estão adotando todas as medidas possíveis, incluindo o remanejamento de medicamentos, a fim de minimizar impactos e garantir o atendimento aos munícipes.

A Prefeitura de Guaratinguetá segue acompanhando a situação, reafirmando seu compromisso com a transparência e com a saúde da população.