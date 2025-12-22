Agência Minas Gerais | Auditorias preventivas promovem melhoria da gestão e das políticas públicas em Minas

O Governo de Minas retomou, em outubro deste ano, as obras do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete. A iniciativa contou com o apoio técnico da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE), que realizou duas auditorias para verificar, dentre outros aspectos, a conformidade do processo licitatório da obra e posteriormente da contratação do seu remanescente.

Após as recomendações da CGE, as secretarias de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra) e de Saúde (SES) assinaram a ordem de início das obras, que vão beneficiar mais de 800 mil mineiros de 51 municípios da região.

Esse é um exemplo de como as auditorias preventivas ajudam a gestão na tomada de decisões, contribuindo para evitar fraudes e garantir a correta aplicação dos recursos públicos.

Só no órgão central, a CGE já concluiu 33 auditorias em 2025. Mais do que identificar riscos, esses trabalhos avaliam a eficiência de programas e serviços do Estado, indicam melhorias nos processos de gestão e acompanham a implementação das recomendações.

A controladora-geral do Estado, Marcela Ferreira Dias, explica que a atuação da CGE evoluiu para além de uma lógica meramente reativa, passando a assumir um caráter cada vez mais preventivo, orientador e estratégico. “O objetivo é apoiar os gestores públicos na tomada de decisões, no fortalecimento dos controles internos, na mitigação de riscos e na ampliação dos resultados das políticas públicas para a sociedade”, destacou.

Trilhas de Futuro

O programa Trilhas de Futuro também passou por auditoria da CGE, com o objetivo de avaliar os controles adotados. A partir das análises, as principais recomendações incluem o aprimoramento das funcionalidades do Sistema de Gestão Trilhas de Futuro e a melhoria e padronização da instrução processual, como planos de fiscalização, relatórios circunstanciados, relatórios do serviço de inspeção e atestes.

As medidas propostas buscam fortalecer a governança, o gerenciamento de riscos e os controles internos, além de promover melhorias em sistemas e processos e prevenir fraudes.

Alimentação escolar

Na mesma linha, outro trabalho relevante foi a auditoria de desempenho do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar destinados à alimentação escolar. O levantamento apontou avanços na execução do programa, como o cumprimento do percentual mínimo de compras da agricultura familiar e a ampliação da participação de produtores locais.

A auditoria também identificou fragilidades estruturais e operacionais. Diante disso, a CGE apresentou sugestões de melhorias e um plano de ação, incluindo a implantação de sistemas informatizados, a definição de indicadores claros, a padronização de processos e a ampliação da equipe técnica, com o objetivo de garantir mais segurança alimentar, transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Cumprimento das recomendações

O auditor-geral do Estado, Thiago Alves Machado, destaca que a atuação da CGE vai além da identificação de oportunidades de melhoria. Após a conclusão da auditoria, o órgão elabora, em conjunto com os gestores, um plano de ação para a implementação das recomendações e realiza o acompanhamento da execução das medidas propostas.

“A adoção das recomendações é fundamental para aprimorar a gestão dos programas, assegurar o cumprimento da legislação e garantir que as políticas públicas gerem resultados efetivos para a sociedade”, finaliza.

Certificação internacional

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) foi o primeiro órgão do Poder Executivo brasileiro a atingir o nível 3 do IA-CM, certificação de modelo internacional que avalia a maturidade e a eficiência das atividades de auditoria das organizações.

Além de consolidar o Governo de Minas como referência em controle, o reconhecimento atesta que a CGE realiza as atividades de auditoria de maneira integrada, planejada e estratégica, contribuindo para a melhoria da governança e da gestão de riscos na administração pública estadual.